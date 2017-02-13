Молдова закрыла свой рынок для украинской курятины

Молдова запрещает ввоз мяса из Германии, Польши, Украины и России. Такое объявление было сделано в ходе пресс-конференции Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Запрет связан с риском распространения птичьего гриппа. Точные сроки запрета не сообщаются, однако уточняется, что он будет действовать, пока не минует угроза.

Молдова не первая страна, которая вводит запрет на украинскую курятину. Напомним, что в декабре 2016 года ЕС запретил импорт мяса птицы из Украины, в середине января запретила поставки соседняя Беларусь. 30 января Евросоюз возобновил поставки, применив принцип регионализации. Что это значит? Украина может экспортировать в Европу мясо из всех регионов за исключением Одесской, Херсонской, Черновицкой областей, где был выявлен птичий грипп.

Последние несколько лет Украина активно наращивала как производство, так и экспорт курятины. Согласно данным Госстата, по итогам 9 месяцев 2016 года в Украине было произведено 855 тыс. тонн курятины, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Рекордными темпами растет экспорт мяса птицы. За тот же период Украина поставила на внешние рынки 178,4 тыс. тонн мяса на сумму в $213 млн, что на 26% больше, чем в 2015 году. На рынки СНГ было отгружено 34,7 тыс. тонн, в Азию — 78,93 тыс. тонн.

Растет и присутствие Украины на европейском рынке. Запрет на поставки продуктов птицеводства, который ввели в начале декабря, могли существенно снизить объемы экспорта в ЕС.

По итогам 9 месяцев 2016 года в ЕС было отгружено 28,6 тыс. тонн мяса на сумму в $53 млн. Больше всего — в Нидерланды (12,64 тыс. тонн), Румынию (3 тыс. тонн) и Польшу (2,4 тыс. тонн).