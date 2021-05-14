Мошенники обворовали государство на 107 млн грн под предлогом поставок топлива — ОГП

Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщило о подозрении организатору и шести участникам преступной организации, которая, как утверждается, обворовала государственные структуры на 107 млн грн под предлогом поставок топлива.

Как сообщает ОГП, им вменяют создание преступной организации, мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем (часть 1 статьи 255, часть 3 статьи 190, часть 4 статьи 28 часть 4 статьи 190, часть 4 статьи 28, часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса).

По данным следствия, директора и работники ООО путем использования четырех подконтрольных им субъектов хозяйственной деятельности, под предлогом поставки горюче-смазочных материалов по заключенным в результате процедур публичных закупок договорам завладели путем обмана денежными средствами госпредприятий и учреждений. Экспертизы подтвердили причинение им почти 107 млн ​​грн ущерба.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Также принимаются меры для возмещения причиненного государству ущерба. Мероприятия проводятся при оперативном сопровождения департамента стратегических расследований Нацполиции.

Подробностей об упомянутых фирмах, пострадавших госструктурах или даже регионе их деятельности в ОГП не приводят. В свою очередь, пресс-служба Нацполиции о таком пока не сообщает вовсе.

Напомним также, что в начале мая Служба безопасности Украины накрыла нелегальный завод по производству дизтоплива. Сбывалась же его контрафактная продукция через АЗС в крупнейших городах Днепропетровской и Полтавской областей.