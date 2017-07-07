Мошенники продолжают списывать со счетов французской фармкомпании деньги

07 июля 2017, 16:12
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"Санофи Авентис Украина" заявила о второй краже денег с ее счетов

Мошенники продолжают списывать со счетов французской фармкомпании деньги | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Мошенники продолжают списывать со счетов входящей в состав глобальной компании Sanofi фармацевтической компании "Санофи Авентис Украина" деньги. Вчера, 6 июля, было украдено еще 4 млн грн.

"Очередная атака на финансовые активы украинского филиала международной фармацевтической компании состоялась из-за действий органов исполнительной службы, представители которой сегодня взыскали средства на сумму, даже больше той, что указана в решении суда, на которое они ссылаются", — говорится в сообщении компании "Санофи-Авентис Украина".

Также в компании заявили, что они принимают все предусмотренные законом меры для защиты своих прав и рассматривают возможность обращения к международным механизмам защиты прав иностранных инвесторов.

Напомним, что вчера компания вышла с заявлением о краже с ее счетов 42 млн грн.

По материалам: "Дело"
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Теги: потребрынки , фармацевтика , лекарства , мошенничество

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Мошенники продолжают списывать со счетов французской фармкомпании деньги | Потребрынки | Дело
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