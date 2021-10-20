Транспорт 40 минут назад

MOST Logistic Terminal — нові можливості для бізнесу! 

Новий логістичний хаб працює біля станції Мостиська-II Львівської залізниці. Зручне розташування потужностей робить термінал одним з ключових експортно-імпортних каналів у напрямку країн ЄС

MOST Logistic Terminal — нові можливості для бізнесу!  MOST Logistic Terminal — нові можливості для бізнесу! 
PR-материал

Ще більше можливостей для бізнесу відкриває логістичний термінал MOST LOGISTIC TERMINAL, що функціонує на кордоні з Польщею. МОST LT надає послуги перевалки вантажів з європейської вузької залізничної колії на широку, а також послуги складського зберігання та організації доставки вантажів залізничним транспортом  територіями  України та Європи.

Новий логістичний хаб працює біля станції Мостиська-II Львівської залізниці. Побудований за новітніми технологіями, термінал сприяє пожвавленню товарообігу між Україною і Європою — стратегічно важливим ринком, обсягом в 500 мільйонів платоспроможного населення. Зручне розташування потужностей робить термінал одним з ключових експортно-імпортних каналів у напрямку країн ЄС. Детальніше про послуги МОST LT — тут: https://most.in.ua/

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Інфраструктура терміналу адаптована під потреби підприємців з обох сторін — сумісність залізничних систем забезпечується наявністю  вузької та широкої колій, товари зберігаються  на  сучасних критих складах та відкритих майданчиках, залучена високоефективна навантажувально-розвантажувальна техніка, за допомогою якої вантажі обробляються швидко та якісно.  

Залізничні перевезення мають очевидні переваги перед автотранспортом, адже вантажні потяги пристосовані для перевезення великих, негабаритних вантажів. Надійність, регулярність, швидкість перевезень, висока безпека руху — всі ці чинники роблять залізничний транспорт економічно привабливим для  перевезення великих обсягів вантажів на великі відстані.

Залізниці мають стандартизований графік руху, тому, на відміну від вантажних автомобілів, вони не залежать від заторів, черг на кордоні та кліматичних чинників. Також вантажні перевезення залізницею забезпечують високий рівень екологічної безпеки, що відповідає ідеї Європейської зеленої угоди. 

Створення терміналу в районі залізничної станції Мостиська-ll є черговим кроком економічної інтеграції України до європейського ділового простору. 

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