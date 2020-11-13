Транспорт 1 час назад

"Мотор Сич" возобновила регулярные авиарейсы по единому международному направлению

Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю

Самолет авиакомпании "Мотор Сич". Фото: "Украэрорух" Самолет авиакомпании "Мотор Сич". Фото: "Украэрорух"
Самолет авиакомпании "Мотор Сич". Фото: "Украэрорух"

Украинская авиакомпания "Мотор Сич" с 13 ноября возобновила свои регулярные рейсы по единому международному направлению Запорожье — Минск.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

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Указано, что рейсы будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщалось, 19 октября начал работу новый терминал аэропорта "Запорожье". Первыми им воспользовались 123 пассажира утреннего рейса в Киев компании SkyUp.

Известно, что пропускная способность нового терминала составляет 400 пассажиров в час. Также с него осуществляются и международные полеты.

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Ранее украинская авиакомпания SkyUp до конца зимнего расписания 2020/2021 годов закрыла внутренний маршрут Запорожье — Киев.

При этом SkyUp назвал причиной отмены рейсов "ухудшение эпидемиологической ситуации и усиление карантина, а также значительное снижение спроса на авиаперевозки".

Напомним, руководство Украины планирует каждый год выделять на развитие авиастроительной отрасли 2 млрд грн.

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