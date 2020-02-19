Может загореться двигатель: Hyundai отзывает 430 тысяч автомобилей

Компания Hyundai отзывает в США почти 430 тысяч автомобилей из-за риска возгорания двигателя.
Об этом сообщает AutoNews.
Указано, что под этот отзыв, в частности, попали седаны Hyundai Elantra 2006–2011 годов выпуска и универсалы Elantra Touring 2007–2011 годов выпуска.
Как отмечается, в данных моделях есть риск попадания влаги в модуль Антиблокировочной системы (ABS), вследствие чего возможно короткое замыкание и риск возгорания мотора. Сообщается, что это может произойти даже когда автомобиль стоит.
По данным Национального управления безопасностью движения на дорогах, в США было зарегистрировано несколько случаев возгорания двигателей у Elantra. При этом никто из людей не пострадал.
Теперь же Hyundai обещает тщательно проверить все седаны и универсалы Elantra, которые попали под отзыв. И при обнаружении дефекта его бесплатно устранят.
В то же время пока неизвестно, будет ли объявлена такая сервисная кампания в других странах.
Напомним, в январе стало известно, что японская корпорация Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру. Причиной этого решения послужило обнаружение электронного сбоя, который может повлиять на раскрытие подушек безопасности при ДТП.
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