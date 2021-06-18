Можно ли гладить жалюзи и ролеты?

Сегодня жалюзи стали практически неотъемлемой частью современного интерьера во многих домах. Данные изделия выполняют функцию не только эстетического плана, но и способствуют защите от прямого попадания солнечных лучей.

С точки зрения элегантности, ламели придают изысканный внешний вид, лаконично дополняя образ помещения.

Во время производства данных изделий используется специальная ткань, которая покрыта пропиткой, отталкивающей грязь. Исходя из этого постоянная стирка и чистка жалюзи не требуется.

Преимуществ в таких изделиях довольно много, что способствует широкой востребованности у различных категорий населения.

Стирка ролетов в домашних условиях

Существует два основных метода очистки жалюзи. Первый метод заключается в снятии и стирке с помощью стиральной машины. Второй способ предусматривает очистку руками без задействования механических функций.

Для видимого сохранения целостности и привлекательности необходимо тщательно выполнять следующие указания:

снимать жалюзи требуется с особой внимательностью, ведь любые неправильные движения могут навредить изделию;

после снятия все ролеты нужно поместить в специальные мешочки, которые предназначены для данного вида стирки;

температура воды должна быть не больше 30 градусов;

после всех манипуляций не нужно выкручивать или отжимать ткань, ведь такое действие с большой вероятностью приведет к полному разрушению жалюзи.

Конечно, чистить жалюзи лучше вручную либо с помощью машинки с включенными режимами деликатной стирки. Категорически нельзя тереть ролеты жесткой губкой, что в конечном итоге может привести к негативному влиянию. Если не хотите заниматься стиркой, можете заказать только ткань и заменить ее, оставив всю фурнитуру. Для заказа новой ткани для жалюзи в Харькове, обращайтесь в компанию Никосс.

Основные требования для правильной глажки жалюзи в домашних условиях

Очень часто вопрос по поводу глажки возникает именно у владельцев вертикальных жалюзи. Именно такой манёвр очень часто приводит к поломке ролетов, что в конечном итоге станет причиной покупки новых изделий, а это в свою очередь ударит по бюджетным средствам. Для правильной эксплуатации необходимо придерживаться неким правилам:

ни в коем случае нельзя гладить жалюзи утюгом: из-за высокой температуры изделия теряют защитное покрытие;

проводить сушку следует только естественным путем, без прямого попадания солнечных лучей;

категорически нельзя использовать едкие вещества, которые способны разрушить тканевую основу.

В целом можно сделать вывод, что жалюзи на окнах являются довольно сложными элементами интерьера, так как требуют особого внимания со стороны владельцев.

По всем вышеуказанными признакам видно, что гладить жалюзи с помощью приборов категорически запрещено. Для видимого выравнивания изделия следует хорошо высушить в естественной среде.

Важно помнить, что проводить слишком часто очистные работы ролетов запрещается. Данное действие нужно повторять по мере загрязнения, не чаще одного раза в 6 месяцев.

Главные факторы, способствующие продлению эксплуатации жалюзи

Существуют некие указания по продлению эксплуатационных характеристик жалюзи.

Первое и очень важное замечание связано с расположением жалюзи. При высоком уровне влажности изделия теряют внешний вид, так как влага негативно действует на ткань.

Устанавливать ролеты следует подальше от газовых и электрических плит. Перед мытьем окон нужно обязательно сложить данные изделия в футляр для сохранения безопасности на длительный период.

В конечном итоге проводить данные действия можно как в домашних условиях, так и с помощью специальных служб, которые проводят очистку, не разрушая защитный слой ткани.