Multiplex просит Кабмин поддержать бизнес в карантин беспроцентными кредитами на зарплаты

Сегодня крупнейшая сеть кинотеатров Multiplex обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о поддержке малого и среднего бизнеса во время карантина, вызванного угрозой распространения заражения короновирусом.

Это письмо и видеообращение обнародовал СЕО сети Multiplex Роман Романчук на своей странице в Facebook.

Полный текст обращения

В письме компания-представитель entertainment industry акцентирует внимание на ситуации, в которой оказался малый и средний бизнес, который из-за карантина, введенного в Украине, вынужден прекратить свою деятельность: это прежде всего ТРЦ, концертные площадки, кинотеатры, частные школы и другие учреждения. Десятки тысяч их сотрудников могут остаться без зарплаты на несколько месяцев, говорится в письме.

Так, в сети Multiplex, временно закрывшей все свои кинотеатры, 254 работника ушли в неоплачиваемый отпуск, 53 сотрудника сокращено.

Всего же в индустрии кинопроката под угрозой сокращения находятся более двух с половиной тысяч человек. Финансовые убытки данного сектора только за один месяц составят около 80 млн грн ($ 3 млн), отмечает компания.

В обращении к правительству и президенту представители бизнеса призывают принять срочные меры по защите украинского бизнеса от последствий эпидемии коронавируса. Такой срочной мерой, которая поможет решить проблему зарплаты временно неработающих людей, бизнес видит предоставление государством беспроцентного кредита на 6 месяцев под целевое использование — обеспечение фонда заработной платы. Это позволит бизнесу сохранить рабочие места для своих сотрудников, отмечается в письме.

Механизм реализации этого решения предлагается такой: подтверждение объема фонда заработной платы должно проводиться исключительно данными из налоговой службы за последние полгода. Авторы письма считают, что будет справедливо, если приоритет получат компании, которые ведут прозрачную финансовую деятельность. Это будет не просто оказание помощи, а кредит, который необходимо возвращать, отмечается в письме. Для тех предприятий, которые не смогут обеспечить возврат денежных средств в течение полугода, может включаться процентная ставка.

Авторы письма предлагают создать рабочую группу, которая разработает механизмы выполнения программы.

На основе этого обращения в свободный доступ выложена петиция с призывом к предпринимателям поддержать предложение о срочном выделении государством беспроцентного кредита на 6 месяцев на зарплату сотрудникам временно закрытых компаний.

За несколько часов ее уже подписали 284 человека. С тем, что это будет действенной мерой, согласны многие предприниматели, оставившие свои комментарии на странице Романа Романчука в соцсетях.