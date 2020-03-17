Multiplex просит Кабмин поддержать бизнес в карантин беспроцентными кредитами на зарплаты

Сегодня крупнейшая сеть кинотеатров Multiplex обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о поддержке малого и среднего бизнеса во время карантина, вызванного угрозой распространения заражения короновирусом.
Это письмо и видеообращение обнародовал СЕО сети Multiplex Роман Романчук на своей странице в Facebook.
В письме компания-представитель entertainment industry акцентирует внимание на ситуации, в которой оказался малый и средний бизнес, который из-за карантина, введенного в Украине, вынужден прекратить свою деятельность: это прежде всего ТРЦ, концертные площадки, кинотеатры, частные школы и другие учреждения. Десятки тысяч их сотрудников могут остаться без зарплаты на несколько месяцев, говорится в письме.
Так, в сети Multiplex, временно закрывшей все свои кинотеатры, 254 работника ушли в неоплачиваемый отпуск, 53 сотрудника сокращено.
Всего же в индустрии кинопроката под угрозой сокращения находятся более двух с половиной тысяч человек. Финансовые убытки данного сектора только за один месяц составят около 80 млн грн ($ 3 млн), отмечает компания.
В обращении к правительству и президенту представители бизнеса призывают принять срочные меры по защите украинского бизнеса от последствий эпидемии коронавируса. Такой срочной мерой, которая поможет решить проблему зарплаты временно неработающих людей, бизнес видит предоставление государством беспроцентного кредита на 6 месяцев под целевое использование — обеспечение фонда заработной платы. Это позволит бизнесу сохранить рабочие места для своих сотрудников, отмечается в письме.
Механизм реализации этого решения предлагается такой: подтверждение объема фонда заработной платы должно проводиться исключительно данными из налоговой службы за последние полгода. Авторы письма считают, что будет справедливо, если приоритет получат компании, которые ведут прозрачную финансовую деятельность. Это будет не просто оказание помощи, а кредит, который необходимо возвращать, отмечается в письме. Для тех предприятий, которые не смогут обеспечить возврат денежных средств в течение полугода, может включаться процентная ставка.
Авторы письма предлагают создать рабочую группу, которая разработает механизмы выполнения программы.
На основе этого обращения в свободный доступ выложена петиция с призывом к предпринимателям поддержать предложение о срочном выделении государством беспроцентного кредита на 6 месяцев на зарплату сотрудникам временно закрытых компаний.
За несколько часов ее уже подписали 284 человека. С тем, что это будет действенной мерой, согласны многие предприниматели, оставившие свои комментарии на странице Романа Романчука в соцсетях.
Roman Romanchuk смело и мудро выразил позицию большинства "белых" бизнесов, поток доходов которых остановился на сложно прогнозируемое время в силу понятных решений (сейчас не будем обсуждать, более ли правильно поступили власти Великобритании и Нидерландов). Поддерживая эти бизнесы сегодня временным кредитом на ФОТ, государство поступит наиболее социально ответственно. Карантин закончится, но собирать потом по кусочкам разбежавшиеся команды на руины — не самый правильный фокус в период восстановления.
В начале февраля обсуждали ситуацию с коронавирусом в Китае с рядом топ-менеджеров ритейла. И плохой сценарий выглядел так: если все бизнесы закрыть на карантин на месяц, то выживет, вероятнее всего, половина, если же карантин будет длиться два месяца, то большинство будет на грани банкротства.
Сценария "три месяца и больше" ни у кого не было. Потому что обсуждать дальше было нечего. Сейчас это хорошее начало разговора. Человек, как говорил Виктор Франкл, может выдержать любое "Как?", если знает "Зачем?".
Я поддерживаю обращение Roman Romanchuk и предлагаю правительству и президенту использовать ВСЕ возможности для поддержки своих граждан и бизнеса сегодня. Если есть физическая возможность у банков такие кредиты обеспечить, это надо сделать. Кинотеатры, ритейл, рестораны, организаторы событий, концертов, которые вынуждены отменять все и уходить в неоплачиваемый отпуск, заслуживают на поддержку государства.
Вопрос зарплат сотрудникам во время вынужденного закрытия заведений стоит перед предпринимателями тем более остро, так как не исключено, что карантин, объявленный до 3 апреля, может быть продлен. Это связанно с эпидемиологической ситуацией в странах Европы и нашего государства, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге во вторник 17 марта.
С 12 марта по 3 апреля в Украине постановлением Кабмина "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" введен карантин. Во время карантина временно закрыты все учебные заведения, запрещены массовые собрания, закрыты ТРЦ, магазины кроме продуктовых магазинов и аптек, кинотеатры, рестораны и другие сервисные заведения. Также сегодня закроют метро в Киеве и Харькове, для общественного наземного транспорта введены жесткие правила. С завтрашнего дня, 18 марта, закрываются ж/д воказалы.