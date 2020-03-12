Multiplex и "Планета кино" закрывают кинотеатры в Киеве в связи с карантином

Поздно вечером 11 марта в Facebook появился пост генерального директора СЕО холдинга Multiplex Роман Романчука. В нем они написал:

"Сегодня решением постоянной комиссии КМДА по вопросам техногенной эпидемиологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)" было введено в действие решение о закрытии кинотеатров в городе Киев на период до 31 марта 2020. С высокой степенью вероятности закрытия будут происходить и по другим городам страны на протяжении ближайших нескольких дней; предвидим это

В период вынужденной паузы будем фокусироваться на обновлении нашей стратегии, оттачивать участки процессов, в которых мы еще не достигли совершенства в работе с вами, формировать новые продукты

Multiplex возобновит свою работу с момента официального окончания национального карантина.

Одна из наших ключевых задач — обеспечивать украинцев впечатляющим сервисом, лучшим попкорном и качественным контентом, и мы продолжим это делать, как только внешние условия будут это позволят".

На вопрос delo.ua закрывают только в Киеве или в других городах планируют тоже, Роман Романчук ответил: "Завтра только Киев закрываем. По другим городам нет принятых нормативно — правовых актов от местных властей

Чуть позже о закрытии кинотеатров в Киеве сообщил в своем посте Facebook Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета кино". Он написал:

"Ми вирішили скасувати сеанси в Києві з завтрашнього дня і зробити все можливе для безпеки глядачів.

Якщо у вас є квитки, які ви купували онлайн, їх можна самостійно повернути у додатку або особистому кабінеті на сайті. Гроші повернуться на картку протягом трьох днів. Завтра наші оператори контакт-центру будуть зв"язуватись з глядачами, щоб зробити повернення всіх придбаних квитків.

Чекаємо на рішення місцевих органів стосовно інших міст України. Триматимемо вас в курсі справ".

Комментарии о том, как поступят с сотрудниками закрытых кинотеатров — отправят их в отпуск или найдут чем занять, и какие убытки понесут из-за закрытия, руководители двух крупнейших в Украине кинопрокатчиков дадут завтра утром.

Пока что на сайте столичной горадминистрации имеется только протокол заседания комиссии КГГА по вопросам техногенной эпидемиологической безопасности и чрезвычайных ситуации. В протоколе не сказано, что кинотеатры будут закрыты, но дана рекомендация владельцам закрыть их на период карантина.

При этом, директор киевского департамента культуры Диана Попова в своем комментарии уверенно написала: "На сьогодні головним є убезпечити киян від розповсюдження інфекції, тому, з огляду на світовий досвід, тимчасово зупиняємо роботу закладів культури, а саме: театрів, кінотеатрів та концертних закладів у столиці".

Обнародование решения комиссии ожидают сегодня утром, 12 марта.

В постановление Кабмина о введении карантина в Украине с 12 марта по 3 апреля, принятом вчера вечером ("Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19"), также нет конкретного распоряжения закрыть кинотеатры. Там сказано: "Установити з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин, заборонивши: відвідування закладів освіти її здобувачами; проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників)".

По информации от кинопрокатчиков, вполне возможно, что в решении комиссии КГГА, которое появиться утром, будет более четко сказано о закрытии кинотеатров в столице до 31 марта. Диане Поповой, директору киевского департамента культуры, поручено