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Мужские штаны разных фасонов в интернет-магазине Streetwear

Интернет-магазин Streetwear предлагает купить недорого штаны мужские с доставкой по всем областям Украины

Мужские штаны разных фасонов в интернет-магазине Streetwear Мужские штаны разных фасонов в интернет-магазине Streetwear

Из чего бы ни состоял верх мужского гардероба, низ остается неизменным — это брюки, которые могут быть разных фасонов, стилей, вариантов. Интернет-магазин Streetwear предлагает купить недорого штаны мужские с доставкой по всем областям Украины. Если вы предпочитаете городской, свободный, повседневный стиль одежды, то кэжуал — это то, что вам надо, и то, что предлагает магазин "Стритвеар".

Выбор мужских брюк в Streetwear

Обратите внимание на цены, которые здесь ниже рыночных за счет того, что контролируются производителями. Вы можете купить:

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  • спортивные штаны;
  • брюки чинос;
  • джоггеры;
  • брюки карго;
  • классические брюки;
  • утепленные модели.

Как отличаются все изделия и с чем их носить?

Спортивные штаны

Прежде всего — это комфорт и функциональность. Конечно, в первую очередь спортивные модели предназначаются для занятий спортом, уличных пробежек, но это также отличный вариант для домашнего времяпровождения, для неспешных воскресных прогулок, активного отдыха.

Спортивные модели выполняются из трикотажа, хлопка, плащевки, шерсти, болоньи, полиэстера и т.д. Обладают разной плотностью, бывают утепленные для зимнего времени года. Различаются и фасоны:

  • с манжетами, резинками вокруг щиколотки или прямые;
  • с карманами или без них;
  • с лампасами,  принтом, одноцветные.

Если вы подбираете штаны исключительно для занятий спортом, то нужно исходить из их назначения: для бега, футбола, зимних видов спорта, велосипедных прогулок и т.д. Разновидностями спортивных штанов считаются джоггеры, для них характерны высокая линия талии на резинке и низкий шаговый шов.

Брюки чинос

Это хлопковые брюки, предками которых были военные штаны для солдат в армиях США и Великобритании. Классические чиносы — в меру зауженные, с высокой или средней посадкой из хлопчатобумажной ткани диагонального плетения. Имеют скошенные передние карманы. Чиносы требуют минимального ухода из-за практичности ткани.

Они легкие, комфортные, многофункциональные, так как сочетаются практически с любым верхом. Их можно надевать в офис, на прогулку, различные мероприятия, в путешествия и т.д.

Брюки карго

Они также пришли в повседневную жизнь из армии Великобритании. Отличительной особенностью карго является наличие накладных карманов сзади и спереди в области бедер. Могут быть выполнены в деловом, спортивном, повседневном стиле. Летние модели бывают даже укороченными.

Часто их шьют в стиле милитари, но популярны изделия и из тонкого трикотажа, денима, хлопка. В зависимости от дополнения, брюки могут использоваться для создания самых различных стилистических образов.

В магазине Streetwear вы найдете мужские штаны на любой вкус и всегда будете выглядеть стильно и современно.

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