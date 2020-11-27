Энергетика 30 минут назад

"Мы не будем себя вести, как собака на сене": Коболев о работе на шельфе

"Нафтогаз" обещает привлечь международные компании к разработке газовых месторождений на Черноморском шельфе

Андрей Коболев. Фото: "Нафтогаз" Андрей Коболев. Фото: "Нафтогаз"
Андрей Коболев. Фото: "Нафтогаз"

25 ноября 2020 года во время заседания Кабинета министров приняли решение, согласно которому НАК "Нафтогаз Украины" получил возможность на выдачу компании специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе. Соответствующее решение озвучил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Delo.ua удалось узнать некоторые подробности будущего украинского шельфа.

В "Нафтогазе" подчеркивают: пока это разрешение на то, чтобы "Нафтогаз" подал документы на разработку шельфа. "Правительство, по сути, разрешило "Нафтогазу" подать документы. Наш первый шаг — это изучение запасов. Это зависит, в том числе, и от фактора ВМФ Российской Федерации, который присутствует в Черном море и активно мешал до этого проводить исследования", — говорит глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua. 

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Решение о передаче шельфа в компании считают верным. По словам Коболева, попытки проводить конкурс на разработку газа в Черноморском регионе были безуспешны: международные компании не приходят на этот конкурс, поскольку видят большое количество рисков. 

"Роль "Нафтогаза" — уменьшить эти риски. И когда мы продемонстрируем способность работать, делать разведку и отсутствие военной агрессии, ожидаем партнерство с международными компаниями. У нас есть согласие от правительства, что мы сможем их привлечь. Мы не будем себя вести, как собака на сене, мы никогда себя так не вели. Наша роль — проторить путь", — подчеркнул Коболев, уточнив также, что уже есть шорт-лист компаний, с которыми "Нафтогаз" ведет переговоры о проведении сейсморазведки.

По словам советницы главы компании Ланы Зеркаль, совместная разработка шельфа может заинтересовать наших соседей, в частности, Румынию, которая уже исследовала свою часть шельфа и имеет подтвержденные запасы, но пока не приступает к их разработке. "Совместная работа может быть экономически привлекательной и, в том числе, создать основы для безопасности работ на шельфе. Румыния уже является членом НАТО, и для нас приоритет — это полная безопасность в Черном мире", — сказала Зеркаль.

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