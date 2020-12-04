Н-Инвест и Капитолий: как в Николаеве люди останутся без квартир из-за схем застройщиков

Компании-застройщики "Капитолий" и Н-Инвест незаконно продавали инвесторам квартиры в ЖК "Олимп" в Николаеве. Владельцы и руководители компании "Капитолий" закладывали эти квартиры в обмен на банковские кредиты на $23 млн. А компания "Н Инвест" впоследствии незаконно с помощью сговорчивых нотариусов и госрегистраторов собрала деньги с будущих жильцов, продавая им не принадлежащие компании квартиры, которые находились в залоге у банка.

Мошенники попали в поле зрения следователей

Проданные людям "квадраты" находятся в залоге у банка, который кредитовал застройщика. Поскольку "Капитолий" не вернул банковский кредит, построенная им недвижимость в жилом комплексе "Олимп" находится в залоге у банка. Обитатели этого ЖК, уже проживающие здесь несколько лет, с удивлением узнали, что из-за кредитных махинаций "Капитолия" и незаконной схемы по продаже квартир компанией Н-Инвест они могут остаться и без денег, и без крыши над головой.

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Эту схему уже изучают правоохранительные органы. 24 апреля 2020 года Нацполиция возбудила уголовное дело 12020150040001382 о мошенничестве со стороны застройщиков.

Это не мешает фигуранту скандала Н-Инвест анонсировать продажи в трех ЖК, и далее собирать деньги с доверчивых инвесторов.

Первые тревожные сигналы

Как рассказал житель Николаева, который является собственником квартиры в ЖК "Олимп", он уже оказался жертвой аферы застройщика с кредитными средствами банка. На днях человек, проживший несколько лет в квартире в ЖК "Олимп", получил уведомление от кредитора застройщика: в сообщении указано, что он должен погасить долг застройщика или банк-кредитор обратит взыскание на квартиру, которую "Капитолий" строил за средства банка, а впоследствии их незаконно продала компания Н-Инвест.

"Моя семья из-за этих махинаций застройщика с банковскими кредитами и залогами останется без крыши над головой", — сокрушается жертва мошеннической схемы застройщиков.

Строительная афера началась много лет тому назад: строительство ЖК "Олимп" начала николаевская компания "Капитолий". Для строительства объекта компания в 2007 году набрала кредитов в банках на сумму свыше 114 миллионов гривен — около 23 миллионов долларов по курсу на момент получения кредитов. Закономерно, что банк-кредитор потребовал гарантии возвратности своего кредита от застройщика. Так "Капитолий" в процессе строительства передал имущественные права на будущий жилой дом в залог банку. После этого у застройщика начались финансовые проблемы, и компания "Капитолий" не смогла вернуть кредит. Заканчивала строительство ЖК "Олимп" и вводила его в эксплуатацию известная в Николаеве строительная группа Н-Инвест.

Она проигнорировала наличие требований кредитора и тот факт, что квартиры обременены банковскими залогами по долгам "Капитолия". Отягощения залогами не помешали компании Н-Инвест собрать деньги с ничего не подозревающих людей, которые многие годы копили деньги на собственное жилье. Как же проблемные квартиры попали на рынок и были распроданы? С помощью подконтрольных Н-Инвест нотариусов и регистраторов.

Украинское законодательство обязывает регистрировать записи об обременениях, залогах и ипотеке в реестре вещественных прав. Но нотариусы группы Н-Инвест, грубо нарушая требования законодательства, попросту закрыли глаза на эти обременения, и оформляли пострадавшим инвесторам ЖК "Олимп" право собственности на квартиры, не проверяя обременения на квартиры в госреестре вещных прав. Номинально квартиры были зарегистрированы на компанию "Капитолий", а продававшая эту недвижимость Н-Инвест, при помощи мошеннических манипуляций продала без согласия банка-кредитора имущественные права на заложенные банку застройщиком квартиры: "слепые" нотариусы и госрегистраторы, подконтрольные Н-Инвест, незаконно оформили право собственности жильцам.

Полтора десятка нотариусов и госрегистраторов уже являются фигурантами уголовного производства по расследованию мошеннической схемы, которая помогла компании-застройщику Н-Инвест собирать с людей деньги за не принадлежащие ей квартиры и нежилые помещения в ЖК "Олимп". Покупая их несколько лет назад, люди радовались новосельям и еще не знали, что оказались жертвами мошеннических действий группы Н-Инвест.

Целый дом в залоге за кредитный долг застройщика

Получая уведомления о перспективе утраты квартир по вине застройщиков и их финансовых махинаций, жильцы ЖК "Олимп" начали собственное расследование. Как оказалось, владельцы свыше 60 квартир в ЖК "Олимп" по улице Космонавтов, 128-Д в Николаеве пострадали от кредитных афер и незаконных продаж застройщиками "Капитолий" и Н-Инвест. Незаконно также были проданы инвесторам находящиеся в залоге у банка коммерческие помещения.

Как выяснили пострадавшие жильцы, во главе аферы, названной в народе "Николаевская "Элита-Центр", стоит уже не компания "Капитолий" — должник банка и ипотекодатель имущественных прав на квартиры, а достаточно известная в Николаеве строительная Группа компаний Н-Инвест, бенефициарами которой являются господа Андрей Гордиенко и Александр Мартынюк.

Тем временем громкий скандал не мешает группе компаний Н-Инвест заманивать новых доверчивых инвесторов — на ее сайте уже рекламируются продажи квартир в николаевских ЖК "CENTRAL HOUSE", ЖК "Центральный", ЖК "Олимп", а компания продолжает строить новые жилые комплексы с лозунгами: "Строим счастье квадратными метрами". Но никто пока не знает, какова настоящая цена такого "счастья" и этих злосчастных квадратных метров.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua