На АЗС Украины снова подорожали бензин, дизтопливо и автогаз

Крупные сети автозаправочных станций Украины за выходные с 19 по 22 марта подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л.

Об этом со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов Консалтинговой группы "А-95" сообщает enkorr.

В частности, бензины в сетях ОККО и WOG подорожали на 50 копеек за литр: А-92 — до 30,49 грн/л, А-95 — до 31,49 грн/л. На SOCAR бензины прибавили 50 копеек за литр, ДТ — 1 грн/л.

На станциях "Кворум" бензины и дизтопливо подорожали на 45 копеек за литр: А-92 — до 28,75 грн/л, А-95 — до 29,75 грн/л, ДТ — 28,55 грн/л.

Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 36-46 копеек за литр: А-92 — до 27,00 грн/л, А-95 — до 28,00 грн/л, ДТ — до 26,48 грн/л.

На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango и других цены на топливо выросли на 10-50 копеек за литр.

Как известно, сеть группы "Приват" после обеда 18 марта повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

Кроме того, продолжает дорожать в рознице и автогаз. В частности, цены сжиженного газа за выходные (19-22 марта) в розничных сетях АЗС выросли на 10-40 копеек за литр.

В розничной сети "Привата" в среднем цены повысились на 17 копеек за литр, до 15,15-15,18 грн/л. Причем в ряде областей, например в Волынской и Харьковской, газ для авто подорожал на 40-70 копеек за литр. В некоторых других регионах — на 10-35 копеек за литр.

На 10 копеек за литр, до 16,49 грн/л, выросла цена сжиженного газа и в сети ОККО. На АЗС SOCAR цены на газ повысились на 20 копеек за литр, до 16,48 грн/л. В сети KLO цена ресурса выросла с 16,17 до 16,37 грн/л (+20 копеек за литр).

Такие сети как "Автотранс", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", "Параллель", Marshal, "Укргаздобыча", Motto и Prime подняли цены на 10-40 копеек за литр.

Таким образом, средняя стоимость автогаза по Украине 22 марта составила 15,79 грн/л (+11 копеек за литр).

Напомним, ранее трейдеры Proton Energy Group и Wexler Group заявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину.

Перед этим, 11 марта, Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов" в сети АЗС Glusco, материнской компанией которой является швейцарская Proton Energy Group. На объектах сети провели более 140 обысков — в 13 офисных помещениях, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 АЗС и в двух отделах таможенного оформления. По данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составила около 240 млн грн.

В самой Glusco заявили, что дело ведется по факту совершения преступлений должностными лицами ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", которые с ней никак не связаны. Также в компании заявляют, что несмотря на прекращение продажи бензина и дизельного топлива, она обязательно рассчитается со всеми своими корпоративными клиентами.