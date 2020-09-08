На базе AZMOL BP открыт международный исследовательский центр европейского уровня

Украино-британское предприятие AZMOL BP стремительно развивается и радует потребителей качественной продукцией и инновациями как в товарной линейке, так и в сфере производства и контроля качества.

Под руководством инвестора и технического директора AZMOL BP Терри Дикена, в 2020 году на территории завода открылся международный исследовательский центр смазочных материалов "ЛАБэксперт".

Британские инвесторы AZMOL BP считают контроль качества входного сырья и готовой продукции основой производства смазочных материалов импортного уровня. А контроль качества без современного лабораторного центра просто невозможен. Поэтому приоритетным направлением в работе и инвестиционных проектах стало оснащение современным оборудованием международного лабораторного центра "ЛАБэксперт", уникального для Украины, и работающего сегодня в Бердянске. Ведь многочисленные случаи неправильно проведенных анализов с абсолютно фиктивными заключениями, произошедшие за последние годы в Украине, показывают, насколько несостоятельны лабораторные центры, работающие в нефтехимической отрасли нашей страны.

В Украине, кроме "ЛАБэксперта", практически нет лабораторий, которые могли бы ответственно подойти к анализу всего спектра параметров смазочных материалов, эмульсолов да и топлив.

Печально, когда псевдо-лаборатории, не имеющие ни подготовленного персонала, ни тем более дорогостоящего оборудования, дают безответственные заключения, вынуждая потребителей доверять некомпетентному мнению. Тем самым такие "кустарные" химики просто фальсифицируют результаты анализов. Поэтому так важно обратить внимание потребителей на то, что "ЛАБэксперт" — единственная в Украине уникально-оснащенная подготовленная лаборатория.

Именно "ЛАБэксперт" имеет возможность проводить анализ полного спектра параметров реагентов Adblue, который в Украине больше вообще никем не анализируется, а соответственно, дает возможность продавать на рынке огромное количество некачественного продукта, который ломает оборудование, загрязняет окружающую среду, и наносит огромны вред здоровью человека.

В "Лабэксперт" высококвалифицированные лаборанты проводят контроль качества базовых масел и присадок, готовых масел на этапе смешивания и фасовки, анализ отработанных масел, пластичных смазок, СОЖ и гидравлических жидкостей. Проводят физические тесты: определяется поведение продуктов при изменениях температур, химические испытания, позволяющие узнать количество химических элементов, примесей и воды в маслах, а также эксплуатационные тесты, показывающие, как смазочные материалы будут вести себя во время использования.

"В нашем исследовательском центре более 200 наименований оборудования для проведения анализов. Например — уникальный для Украины атомно-эмиссионный спектрограф, который позволяет оперативно определить количество примесей в продукте — всего за 35 секунд. Одновременно специалист может провести анализ и определить 73 элемента. Без этого оборудования анализ длится до 2 суток", — рассказал технический директор AZMOL BP и главный инвестор "ЛАБэксперт" Терри Дикен.

"ЛАБэксперт" — еще один фактор для позиционирования продукции AZMOL BP в Premium-сегменте. Благодаря новой лаборатории, плодотворному сотрудничеству с британскими коллегами, высококлассному европейскому сырью и опыту специалистов предприятия, компания обеспечивает Украину и множество стран Европы и мира моторными маслами и смазочной продукцией высшего качества.