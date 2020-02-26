Транспорт 40 минут назад

На Ближнем Востоке "засветился" 6-колесный пикап (ВИДЕО)

В описании к видео автомобиль именуют MINI Cooper 6x6

На Ближнем Востоке "засветился" 6-колесный пикап (ВИДЕО) На Ближнем Востоке "засветился" 6-колесный пикап (ВИДЕО)
Фото: Мотор

В интернете появилось видео с шестиколесным пикапом, построенным на базе классического MINI Cooper, сообщает "Мотор".

По информации издания, достоверной информации о том, кто создал эту машину, нет, однако по одной из версий, это тюнинг родом с Ближнего Востока.

В описании к видео автомобиль именуют MINI Cooper 6x6, а в комментариях под роликом на странице Crazy Trucks на Facebook пользователи восхищаются внешним видом пикапа.

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Они отмечают, что несмотря на скромные габариты, он выглядит внушительно. Многим пришлись по душе торчащие трубы выхлопной системы и алый кожаный салон.

В начале 2020 года был представлен шестиколесный пикап на базе Jeep Wrangler предыдущего поколения. Трехосный автомобиль собрали на заказ и оснастили силовыми бамперами, защитным каркасом вокруг салонной клетки и "грязевыми" покрышками.

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Силовую установку оставили без изменений: в движение пикап приводит 3,6-литровый бензиновый V6, который выдает 289 лошадиных сил.

Незадолго до этого дизайнер Абимелех Арельяно показал, каким бы мог быть шестиколесный Lamborghini LM002. Он предположил, что пикап оснастили бы двигателем V12.

Напомним, ранее американский гонщик Брэд ДеБерти совместно со спортивным подразделением Toyota Racing Development (TRD) создал один из самых необычных дрифт-каров за последнее время.

По информации издания, гоночный автомобиль построили на базе пикапа Tacoma.

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