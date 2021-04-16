На Business Protection 2021-A2B Forum обсудят, как защитить бизнес в период карантина

Ассоциация адвокатов Украины приглашает на BUSINESS PROTECTION 2021 — A2B FORUM, на котором обсудят, как защитить свой бизнес в период пандемии и карантина.

Во время форума эксперты обменяются опытом и лучшими практиками по защите бизнеса, разберут успешные кейсы и острые проблемы, стратегии работы и стандарты деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательства, обсудят парадигмы взаимодействия в период пандемии.

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Дата: 28 мая 2021 года

Место: IQ Business Center

Время: 09:00 — 18:00

Форматы участия:

Бесплатная онлайн-трансляция

Online + (презентации спикеров, неограниченный доступ к видео)

Offline (количество мест ограничено)

Важность защиты бизнеса часто упускается из виду. А ведь она помогает владельцам бизнеса планировать неожиданное, обеспечивая прикрытие от внутренних и внешних угроз, чтобы гарантировать, что бизнес продолжит развиваться.

Участие в Business Protection 2021-A2B Forum дает вам отличную возможность вместе с лучшими экспертами в сфере защиты бизнеса разобрать самые актуальные вопросы и "подводные камни".

Во время 4-х сессий будут рассмотреныследующие темы:

- Сессия 1. Можно ли защитить бизнес в Украине?

- Сессия 2. Внутренние угрозы для бизнеса.

- Сессия 3. Внешние угрозы для бизнеса.

- Сессия 4. Особенности защиты бизнеса в отдельных сферах деятельности.

Присоединяйтесь! Будет интересно, полезно, актуально!

Программа и регистрация по ссылке:

https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/business-protection-2021-a2b-forum/

Для справки обращайтесь:

тел.: +38 (067) 327 53 32

e-mail: forum@uaa.org.ua; rud@uaa.org.ua

По вопросам партнерства и выступления:

тел.: +380 67 441 1027

email: aksenova@uaa.org.ua