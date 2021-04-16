На Business Protection 2021-A2B Forum обсудят, как защитить бизнес в период карантина

Ассоциация адвокатов Украины приглашает на BUSINESS PROTECTION 2021 — A2B FORUM, на котором обсудят, как защитить свой бизнес в период пандемии и карантина.
Во время форума эксперты обменяются опытом и лучшими практиками по защите бизнеса, разберут успешные кейсы и острые проблемы, стратегии работы и стандарты деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательства, обсудят парадигмы взаимодействия в период пандемии.
Дата: 28 мая 2021 года
Место: IQ Business Center
Время: 09:00 — 18:00
Форматы участия:
Бесплатная онлайн-трансляция
Online + (презентации спикеров, неограниченный доступ к видео)
Offline (количество мест ограничено)
Важность защиты бизнеса часто упускается из виду. А ведь она помогает владельцам бизнеса планировать неожиданное, обеспечивая прикрытие от внутренних и внешних угроз, чтобы гарантировать, что бизнес продолжит развиваться.
Участие в Business Protection 2021-A2B Forum дает вам отличную возможность вместе с лучшими экспертами в сфере защиты бизнеса разобрать самые актуальные вопросы и "подводные камни".
Во время 4-х сессий будут рассмотреныследующие темы:
- Сессия 1. Можно ли защитить бизнес в Украине?
- Сессия 2. Внутренние угрозы для бизнеса.
- Сессия 3. Внешние угрозы для бизнеса.
- Сессия 4. Особенности защиты бизнеса в отдельных сферах деятельности.
Присоединяйтесь! Будет интересно, полезно, актуально!
Программа и регистрация по ссылке:
https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/business-protection-2021-a2b-forum/
Для справки обращайтесь:
тел.: +38 (067) 327 53 32
e-mail: forum@uaa.org.ua; rud@uaa.org.ua
По вопросам партнерства и выступления:
тел.: +380 67 441 1027
email: aksenova@uaa.org.ua