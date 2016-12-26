На что в 2016 году украинцы получали компенсацию по "теплым" кредитам

За последний месяц 2016 года выплачено 79,6 млн грн возмещения участникам правительственной программы по энергоэффективности. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) со ссылкой на сводные реестры заемщиков "теплых" кредитов по состоянию на 22 декабря 2016 года.

Наибольшая доля платежей пришлась на физические лица, которые приобрели энергоэффективные материалы и оборудование в рамках программы. Они получили компенсацию в сумме 68,92 млн грн. Организации совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) получили из государственного бюджета 10,65 млн грн возмещения.

"Госэнергоэффективности постоянно осуществляет оперативное информирование населения о ходе реализации программы, спрос на нее, изменения, и главное — осуществление возмещения из госбюджета, что предусмотрено программой. Ведь вопрос, действительно ли происходит компенсация, волнует всех и является ключевым убеждающим аргументом для других принять участие в программе", — цитируется в сообщении председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Всего в 2016 году правительством выплачено 844 млн грн безвозвратной финансовой помощи на энергоэффективные мероприятия. В частности, семьям, которые приобрели "негазовые" котлы по программе, предоставлено более 36 млн грн. Тем, кто привлекал средства на покупку энергоэффективных материалов и оборудования, — 783,81 млн грн. Жители ОСМД получили около 23 млн грн помощи на повышение энергоэффективности зданий.

Всего с начала действия программы правительство предоставило ее участникам возмещение в сумме 1150 млн грн, которые были направлены на: