На Днепровском МК приступили к запуску основного металлургического оборудования

В основных цехах ПАО "Днепровский МК" (ДМК, Каменское, входит в состав корпорации ИСД) начались работы по возобновлению производства. На 21 июля 2017 года планируется начать загрузку первой доменной печи №9, по конвертерному цеху начинаем подавать воду на БВХ (блок водного хозяйства), по сортопрокатному цеху готовим к запуску нагревательную печь", — цитируется директор по производству и поставкам продукции ДМК Константин Несвит в сообщении профсоюза ППО "Металлургов".

Об этом он сообщил сегодня во время оперативного совещания у генерального директора.

Главный энергетик — начальник УГЭ Валентин Судак сообщил, что 21 июля планируется запуск компрессора азота для подачи в магистрали доменных печей и включение в работу дополнительных компрессоров кислорода и воздуха для повышения давления в сетях.

Однако начальник управления железнодорожного транспорта Сергей Слабоус сообщил об отсутствии персонала для разгрузки и очистки вагонов с сырьем. "Вагоны со вчерашнего дня стоят неразгруженные. Аутсорсинговая компания "IT-Бизнес Груп" не в состоянии выполнять свои договорные обязательства из-за отсутствия персонала", — сказал он.

Генеральный директор ДМК Александр Подкорытов поручил разыскать и взять на работу по ГПД бывших работников "IT-Бизнес Груп".

На прошлой неделе на ДМК полностью восстановили подачу газоснабжения и электричества. 13 июля на предприятие прибыли сотрудники "Горгаза", чтобы снять пломбы с задвижек на трубах. На следующий день на предприятии начали разогревать каупера (воздухонагреватели), которые находятся в доменных цехах.

Полностью восстановить подачу электроэнергии удалось в понедельник, 17 июля.

Напомним, что ДМК простаивает с марта 2017 года. В начале июля предприятие возглавил экс-топе-менеджер группы "Метинвест" Александр Подкорытов.