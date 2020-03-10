Транспорт 1 час назад

На дорогах Украины установили 55 камер автофиксации из 1000 запланированных

Их установили в Киеве и Одесской области

На дорогах Украины установили 55 камер автофиксации из 1000 запланированных На дорогах Украины установили 55 камер автофиксации из 1000 запланированных
Камера видеонаблюдения на трассе. Фото: dpchas.com.ua

На украинских дорогах сейчас установлено 55 камер автофиксации из более чем 1000 запланированных: часть передали "Укравтодору", часть установлено в Киеве и Одесской области.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает УНН.

"30 камер передали на "Укравтодор" и они уже установлены, плюс 20 камер — город Киев обеспечили, это 50. И еще 5 камер, если я не ошибаюсь, по Одесской области. Расчетное количество — более 1000, но надо исходить не из самой цифры, а смотреть, как будет происходить изменение аварийности", — отметил он.

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Министр также добавил, что в марте 2020 года должен быть запущен механизм получения штрафов за нарушение правил дорожного движения.

"Уже технически все готово, теперь организационно в марте-месяце должно быть запущено. Мы договаривались, что первый месяц будет в пилотном режиме, то есть, сообщаем, информируем. А через месяц-полтора — будет полноценно работать система и будут поступать эти знаменитые "письма счастья", — пояснил Криклий.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры планирует за 2020 год установить 220 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения на дорогах государственного значения.

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Напомним, 3 октября 2018 года Кабмин расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств — теперь можно использовать средства определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средства с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме. 

Еще в ноябре 2017 года глава МВД  Арсен Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения.

А с 1 января 2018 года штрафы за несоблюдение ПДД существенно выросли — до 40 тысяч грн.

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