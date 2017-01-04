На дорогах западных областей — штормовое предупреждение

04 января 2017, 09:49
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На дороге Киев-Чоп ограничили движение грузовых автомобилей, а в горах — возможно схождение лавины

На дорогах западных областей — штормовое предупреждение | Транспорт | Дело Увеличить картинку

В западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение на дорогах, а в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей — высокий уровень схождения лавины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Днем 4 января на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, а ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах 25-30 м / с; на дорогах страны гололедица.

Укравтодор и патрульная полиция ввели ограничения для грузового транспорта на дороге М-06 Киев-Чоп на участке от г. Стрый до границы с Закарпатской областью (км 621-702). Как объясняют в Укравтодоре, на этом участке дороги ухудшились погодные условия — сильный снег и порывы ветра, ограничение видимости.

В ближайшие дни, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается похолодание на западной и северной части страны.

6-7 января температура снизится ночью до 13-19 ° мороза в Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях. Местами похолодает до 20-26 ° мороза, днем ​​до 11-17 ° мороза.

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем ​​до 7-13 ° мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6 ° мороза.

В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м / с.

8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на юге и востоке ослабеют и прекратятся.

По материалам: "Дело"
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Теги: погода , дороги

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На дорогах западных областей — штормовое предупреждение | Транспорт | Дело
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