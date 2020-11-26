На форуме для бизнеса "ДиВи Конф" расскажут, как увеличить продажи с помощью видеорекламы

"ДиВи Конф", первая онлайн-конференция о видеорекламе для бизнеса в интернете, состоится 4 декабря. Об этом сообщили организаторы события — агентство интернет-маркетинга Netpeak.

Мероприятие будет проходить онлайн с 10:00 до 17:30 по киевскому времени. Принять участие в нем можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте конференции по ссылке.

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Конференция будет полезна владельцам бизнеса, руководителям компаний и отделов, маркетологам и видео-мейкерам.

На событии представят практические советы, как увеличивать продажи и узнаваемость бренда с помощью видеоконтента в диджитал-среде. Обсудят стратегию, продакшн, рекламные форматы и подходящие платформы. Также разберут кейсы компаний и посчитают, сколько это все стоит.

Спикерами на мероприятии выступят эксперты известных компаний:

• Юлия Коляда, Head of Digital в Fedoriv;

• Олег Сухомлин, Agency Development Manager UA в Google;

• Юлия Колесниченко, Partner Manager, Facebook;

• Иван Ляшенко, CMO в Parimatch;

• Валентин Гриценко, СМО и Стас Горленко, Head of Internet Marketing в Ajax Systems;

• Никита Сойма, Head of Digital Marketing в COMFY;

• Андрей Шатырко, основатель Shatyrko;

• Семён Кременюк, COO AIR Media-Tech

• Никита Казмирук та Аркадий Пасечник, Co-Owners 16on9.

• Людмила Квятковская, Digital Lead в McCann Kyiv и другие лидеры мнений.

Генеральным спонсором мероприятия выступит агентство AIR Brands, которое занимается решением задач брендов по продвижению их товаров/услуг в интернете с помощью видео.