На границе между Украиной и Венгрией перекроют движение

На границе между Украиной и Венгрией движение будет затруднено, так как в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп" в Закарпатской области начали ремонт моста через реку Тиса.

Как сообщает Госпогранслужба, работы продлятся с 22 июля по 29 сентября 2021 года на грузовых полосах движения прибытия в Украину и выбытия из Украины на украинской стороне моста.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Движение транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста, соблюдая очереди.

"Согласно предварительным договоренностям между Украиной и Венгрией, в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" представители Укравтодора в Закарпатской области начали ремонт моста через реку Тиса", — говорится в сообщении ГПСУ.

Ранее Венгрия разрешила транзит в Австрию для граждан Украины, которые путешествуют поездом.

Время транзита не может превышать 24 часа, а контролировать это будет полиция.

Напомним, "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии.

с 1 июня 2021 года возобновит первые международные железнодорожные маршруты. Так, "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на международные поезда Чоп — Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны Киев — Вена (Австрия).

Источник фото: Depositphotos.