  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 20 минут назад

На Львовщине запускают производство кормовых смесей для сельскохозяйственных животных

На сегодняшний день завод уже построен, на него завезли современное импортное оборудование, а производство продукции планируют начать уже в конце этого месяца

Фото: Facebook/Koudijs Ukraine Фото: Facebook/Koudijs Ukraine
Фото: Facebook/Koudijs Ukraine

В селе Хильчицы Золочевского района Львовской области откроют завод по производству витаминно-минеральных смесей (премиксов) для сельскохозяйственных животных.

Как сообщает Zaxid.net, производство продукции планируют начать уже в конце этого месяца.

Кратко и по делу в Telegram

По информации издания, владельцем нового завода является украинско-нидерландское предприятие Koudijs Ukraine (Коудайс Украина). В Хильчицах компания уже имеет завод по переработке сои и подсолнечника и производства кормов для птицеводства и свиноводства.

На новом объекте планируют производить минерально-витаминные смеси для кормления сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота, кроликов, свиней, кур-бройлеров и тому подобное.

На сегодняшний день завод, стоимость которого составляет 4 млн евро, уже построен, на него завезли современное импортное оборудование, монтировали под наблюдением инженеров из Нидердандах и Польши.

Читайте также:
Швейцарцы инвестируют в строительство завода под Черкассами 32 млн евро

Сейчас идет его наладка, в случае удачного завершения всех процедур запустить производство премиксов имеют в конце апреля или в начале мая.

Заявленная мощность завода — 1,5 тысяч тонн готовой продукции в месяц. Компания планирует поставлять ее прежде всего на внутренний рынок, однако в дальнейшем возможно часть премиксов продавать за границу.

"Эта инвестиция задумывалась прежде всего для восполнения потребностей украинского рынка (животноводства и птицеводства), поскольку он в последнее время хорошо развивается. Этот завод также будет иметь все необходимые сертификаты для экспорта, и мы предполагаем, что часть продукции отправлять на экспорт", — сообщил коммерческий директор компании Дмитрий Бурбан.

По его словам, новый завод полностью автоматизирован, поэтому потребности в большом количестве работников они не имеют. Планируется, что в совокупности на двух производствах в Хильчицах работать около 210 человек.

Напомним, в марте 2019 года компания Koudijs Animal Nutrition, дочерняя фирма Royal De Heus (Нидерланды), приобрела контрольный пакет акций украинского производителя кормов для животных D-Mix. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине присудили первый штраф за пьяную езду на 17 тысяч грн
В Украине присудили первый штраф за пьяную езду на 17 тысяч грн
Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России
Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России
Украина более чем на 10 млн тонн сократила экспорт зерновых
Украина более чем на 10 млн тонн сократила экспорт зерновых
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Как все успевать, не перерабатывая? 20 простых и работающих приемов успешных людей

  3. Нацбанк приостановил работу 14 кредитных союзов

  4. Из госбюджета-2020 не использовали рекордную за 5 лет сумму — Счетная палата

  5. COVID-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у 17 443 человек, 398 пациентов умерли

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...