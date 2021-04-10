На Львовщине запускают производство кормовых смесей для сельскохозяйственных животных

В селе Хильчицы Золочевского района Львовской области откроют завод по производству витаминно-минеральных смесей (премиксов) для сельскохозяйственных животных.

Как сообщает Zaxid.net, производство продукции планируют начать уже в конце этого месяца.

По информации издания, владельцем нового завода является украинско-нидерландское предприятие Koudijs Ukraine (Коудайс Украина). В Хильчицах компания уже имеет завод по переработке сои и подсолнечника и производства кормов для птицеводства и свиноводства.

На новом объекте планируют производить минерально-витаминные смеси для кормления сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота, кроликов, свиней, кур-бройлеров и тому подобное.

На сегодняшний день завод, стоимость которого составляет 4 млн евро, уже построен, на него завезли современное импортное оборудование, монтировали под наблюдением инженеров из Нидердандах и Польши.

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Сейчас идет его наладка, в случае удачного завершения всех процедур запустить производство премиксов имеют в конце апреля или в начале мая.

Заявленная мощность завода — 1,5 тысяч тонн готовой продукции в месяц. Компания планирует поставлять ее прежде всего на внутренний рынок, однако в дальнейшем возможно часть премиксов продавать за границу.

"Эта инвестиция задумывалась прежде всего для восполнения потребностей украинского рынка (животноводства и птицеводства), поскольку он в последнее время хорошо развивается. Этот завод также будет иметь все необходимые сертификаты для экспорта, и мы предполагаем, что часть продукции отправлять на экспорт", — сообщил коммерческий директор компании Дмитрий Бурбан.

По его словам, новый завод полностью автоматизирован, поэтому потребности в большом количестве работников они не имеют. Планируется, что в совокупности на двух производствах в Хильчицах работать около 210 человек.

Напомним, в марте 2019 года компания Koudijs Animal Nutrition, дочерняя фирма Royal De Heus (Нидерланды), приобрела контрольный пакет акций украинского производителя кормов для животных D-Mix.