Промышленность 30 минут назад

На ОПЗ сменили директора по итогам аудита, данные передали правоохранителям, — эксперт

Приватизация промышленного гиганта ставится под вопрос

Фото: пресс-служба ОПЗ Фото: пресс-служба ОПЗ
Фото: пресс-служба ОПЗ

Причиной увольнения и.о. главы правления Одесского припортового завода Николая Синицы и назначение на эту должность Николая Парсентьева стал результат аудита, проведенного Фондом госимущества Украины.

Об этом сообщает экономический эксперт Дмитрий Марунич на своей странице в Facebook.

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Эксперт отмечает, что аудит выявил невыполнение поставленных задач по финансовому оздоровлению ОПЗ, а также созданные риски в процессе подготовки к приватизации. 

"С мест сообщают, что бывший руководитель ОПЗ Николай Синица был уволен по итогам проведенного Фондом госимущества аудита, который выявил финансовые махинации на сумму в 25 млн грн. Именно в период управления ОПЗ Синицей. Кроме того, Синица так и не решил проблему реструктуризации долгов ОПЗ и не сподобился провести конкурс по отбору поставщика давальческого сырья в нынешнем году. Говорить о проведении приватизации завода в таких условиях явно не приходится, и следовательно с неэффективным менеджером попрощались", — пишет Марунич.

По информации Марунича, руководство ФГИУ передало имеющиеся сведения правоохранительным органам, которые должны дать соответствующую правовую оценку финансово-хозяйственной деятельности Николая Синицы по главе ОПЗ.

"Фонд госимущества, насколько мне известно, передал результаты аудита ОПЗ правоохранителям, которые должны дать правовую оценку действиям Синицы. Который, к слову, не пускал аудиторов на ОПЗ и скрывал от них финансовую документацию, о чем в Южном не слышал только ленивый", — утверждает эксперт.

Марунич допустил, что Синица через суды попробует оспорить свое увольнение:

"Не исключено, что Синица пойдет проторенной дорожкой уволенных чиновников — т. е. в суды с иском о восстановлении в должности. Хотя цель, видимо, в данном случае очевидна — прикрыться судебной волокитой от уголовного преследования за многочисленные схем".

Напомним, Наблюдательный совет ОПЗ сменил и.о. главы предприятия на прошлой нелделе. Уволенный Синица руководил заводом с  начала 2020 года.

ОПЗ находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.

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