На поправку: какие частные клиники больше всего зарабатывают

По данным аналитической компании Pro-Consulting, частные клиники занимают 29,7% рынка здравоохранения Украины, а объем рынка коммерческой медицины составил по итогам 9 месяцев 2017 года 23,28 млрд грн. В целом объем рынка медицинских услуг Украины за указанный период составил 80,13 млрд грн, что на 19,51% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Общий осмотр

На конец 2016 года медуслуги предоставляли 22 тыс. субъектов. Именно столько лицензий выдал Минздрав. По данным Ассоциации частных медицинских учреждений Украины, около 13 тыс. из них — это физические лица, попросту говоря, частные врачи, которые получили лицензию и принимают пациентов в отдельных кабинетах. Около 4,7 тыс. юридических лиц частной формы собственности — частные клиники. Номинально государственных, коммунальных и ведомственных медицинских учреждений у нас даже несколько меньше — 4,3 тыс., однако врачей и медперсонала там задействовано в разы больше.

Частную медицину в Украине сложно назвать широкопрофильной, ведь около 60% рынка — это частники, предоставляющие стоматологические услуги.

Еще 30% приходится на офтальмологию и пластическую хирургию. При этом львиная доля игроков представлена небольшими узкоспециализированными клиниками или кабинетами. Крупных клиник на нашем рынке не так уж и много — 60, среди которых "Добробут", Into-Sana, "Медиком", "Борис" и "Обериг".

Общая медицинская практика Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 Инто-Сана* 301 217 38,71 -2 -33 2 1 Добробут* 272 120 126,67 21 8 3 -1 Капитал (ТМ "Обериг") 165 136 21,32 48 37 4 0 Борис 151 111 36,04 11 0 5 2 Клиника Медиком (Киев) 85 58 46,55 8 -29

Работают частные клиники в основном в крупных городах, исключение — стоматологические кабинеты, которые можно встретить даже в небольших населенных пунктах. "Частные клиники, как правило, сосредоточены в мегаполисах: Киеве, Одессе, Львове и Днепре", — говорят аналитики Pro-Consulting. Основная причина такого расположения — платежеспособное население и высокий спрос есть лишь в крупных населенных пунктах.

Что касается стоимости медуслуг, то, по данным компании "МедЭксперт", в 2016 году цены на первичный осмотр на частном рынке стартовали от 195 грн и достигали 500 грн. Средняя цена на рынке составила 337 грн, что на 7,4% больше, чем годом ранее.

Стоматология Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016 рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 Призма-13 33 30 10,00 0 -1 2 0 Порцелян Лтд 26 20 30,00 4 4 3 0 Стоматологическая клиника 20 18 11,11 2 1 4 1 Бердянская городская стоматологическая поликлиника 19 16 18,75 0 0 5 3 Фирма "Вининтермед Лтд" 16 10 60,00 1 1

А вот стоимость пребывания на стационаре сильно отличается в зависимости от клиники. На формирование цены во многом влияет уровень сервиса в больницах. Так, к примеру, в "Борисе" сутки стационара в 2016 году стоили 3,3 тыс. грн, что на 1,5% больше, чем годом ранее. В "Обериге" сутки лечения на стационаре — 2,72 тыс. грн против 2,37 тыс. грн в 2015 г. А вот в "Адонисе" можно пройти стационарное лечение за 1,5 тыс. грн. Цена за год не изменилась.

Даже несмотря на рост цен на почти все частные медуслуги, спрос на них за прошлый год вырос до 10%. При этом аналитики отмечают уменьшение объема неформальных платежей врачам в государственных клиниках. Так, если в 2015 году объем доплат "в карман" оценивался в 35,09 млрд грн, то в 2016 г. он снизился на 4%, до 33,68 млрд грн.

Ответный рост

Запомнился 2016 год и многочисленными открытиями крупных клиник. В марте "Добробут" открыл седьмую клинику в Киеве, которая специализируется на диагностике. Инвестиции в проект составили 250 млн грн. Уже в 2017 году здесь было открыто отделение кардиологии за $800 тыс. Примечательно, что это первая частная клиника, которая решилась на открытие отделения по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Все дело в том, что традиционно именно "сердечное" направление в медицине было представлено государством.

"С одной стороны, кардиология — одна из самых больших ниш на рынке медицины: сердечно-сосудистые заболевания самые распространенные в Украине. С другой — мы считали, что на рынке достаточно много крупных операторов государственной медицины, только в Киеве таких четыре, и сними сложно конкурировать", — объясняет генеральный директор медицинского центра "Добробут" Олег Калашников и добавляет, что они открыли отделение кардиологии в первую очередь из-за того, что для этого были все материально-технические средства и специалисты.

В ноябре 2016 года заработал четвертый в Украине частный родильный дом "Лелека". Его открыл Валерий Зукин, владелец клиники репродуктивной медицины "Надия". Инвестиции в строительство составили $17 млн, из них $5 млн было потрачено на покупку оборудования. Отметим, что это не первый случай на рынке частной медицины, когда владельцы репродуктивных клиник открывают роддом. Так в 2015 году поступил "Адонис".

Репродуктивная медицина Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 Исида-IVF 290 207 40,10 1 -13 2 0 Неомед 2007 (ТМ "Мать и дитя") 182 146 24,66 4 4 3 0 Клиника репродуктивной медицины "Надия" 111 103 7,77 11 10 4 0 Медицинский центр "Интерсоно" 102 61 67,21 5 4 5 1 Институт репродуктивной медицины 44 37 18,92 2 0

В свою очередь "Исида" инвестировала 3 млн евро в реконструкцию и усовершенствование своей клиники. Как отмечают в компании, 1 млн евро были привлечены от кредитора — немецкого ПроКредит Банка. Остальные 2 млн инвестиций — средства клиники. К 2019 году они планируют построить детскую больницу на территории "Исида Медгородок".

Осенью 2017 года началось строительство еще одного амбициозного проекта — второй клиники "Обериг". Она расположится возле существующей клиники в Киеве недалеко от метро "Политехнический институт". Сдадут новую клинику в эксплуатацию к осени 2019 года. Общий бюджет проекта — 1 млрд грн.

То ли еще будет или нет

Реформа системы здравоохранения, несомненно, будет влиять на развитие частной медицины в Украине. Все дело в том, что предлагаемая реформа меняет систему финансирования медицины и дает возможность частникам получать доступ к госбюджету. Предполагается, что платить деньги государство будет за оказанные медицинские услуги по общепринятой тарифной сетке через госструктуру — Национальную службу здоровья. И в теории государству будет абсолютно все равно, это частный оператор или государственный. Принимать решение о том, где проходить лечение, будет сам пациент. Единственное условие для частного медучреждения — заключенный договор с государством, по которому ему и будут начислять деньги.

Но этот механизм хорош в теории. Как говорят в Минздраве, вероятность того, что частники начнут заключать договоры на оказание услуг, невелика, в первую очередь из-за низких тарифов на услуги. Отметим, что государство готово платить терапевту в 2018 году за годовое обследование одного украинца 370 грн.

Кроме того, во время голосования за реформаторские законопроекты депутаты исключили из документа принцип совместной оплаты пациента и государства за услугу. Что это значит для частных клиник? В первую очередь они должны соглашаться на предлагаемые государством тарифы, если хотят получать деньги из госбюджета. Или не работать по такой системе вовсе.

Таким образом, у частников появилось право претендовать на кусок пирога под названием государственный бюджет, но воспользуются ли они им? Скорее всего, нет.

Диагностика Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 Синэво* 1034 750 37,87 45 -112 2 0 МЛ "Дила" 261 195 33,85 -2 0 3 0 Независимая лаборатория "Инвитро" 146 100 46,00 1 0 4 1 Смартлаб 89 46 93,48 0 11 5 3 Фирма "Б.А.Т." 73 23 217,39 2 2

*данные в рейтинге уточнены