На портале "Дія" снова прекратили регистрировать предпринимателей

На портале Дія приостановили регистрацию физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации Минцифры, это сделано для усовершенствования работы нового Государственного реестра.

"Мы временно приостановили прием заявлений по регистрации ФЛП, чтобы доработать функционал нового Госреестра. После этого получение услуг станет более удобным и качественным", — говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что поданные ранее заявления обрабатываются. Все данные сохранены

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст планирует запуск нового Единого государственного реестра (ЕГР) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

С 7 по 16 августа 2020 года был запланирован перенос данных из старого реестра в новый, однако фактически он продолжался до 20 августа.

В связи с этим, доступ регистраторов в ЕГР в течение этого времени отсутствовал.

Ранее сообщалось, что в конце июня Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование в Украине возможности регистрации ООО на правительственном портале "Дія".