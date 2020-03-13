IT и Телеком 60 минут назад

На презентации Xiaomi официально представили Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max

Новинки получили стильный корпус из стекла и металла и новый чипсет, который беспрепятственно справляется с выполнением любых ежедневных задач

На презентации Xiaomi официально представили Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max На презентации Xiaomi официально представили Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max

Компания Xiaomi провела презентацию смартфонов Redmi Note 9. Новинки получили квадрокамеру, безрамочные экраны, операционную систему MIUI 11 и емкие аккумуляторы. Об особенностях линейки подробнее расскажет популярный украинский интернет-магазин "Цифра".

Стильные расцветки и сканер на боковой грани

Новинки получили стильный корпус из стекла и металла, представленный в трех расцветках:

● Aurora Blue;

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● Glacier White;

● Interstellar Black.

Переднюю панель занимает большой безрамочный 6,67-дюймовый экран с точечным вырезом для селфи-камеры, он напоминает тот, что в Galaxy S10. Новинки разработаны с учетом новой дизайн-парадигмы Aura Balance Design. На презентации компания уделила внимание симметричности смартфонов как спереди, так и сзади, и намекнула на сходство с линейкой Mi Max.

На задней панели по центру разместили основную камеру с 4 объективами. Сканер отпечатка пальцев разместили на боковой грани.

Широкоформатный экран диагональю 6,67"

Новинки получили идентичные экраны с характеристиками:

● диагональ — 6,67";

● разрешение — 2400×1080 пикселей;

● соотношение сторон — 20:9.

Поверх дисплея производитель разместил защитное стекло Gorilla Glass 5, отвечающее за защиту от царапин и повреждений. Благодаря высокому разрешению и широкому формату на таком экране будет комфортно играть в игры, читать книги, смотреть фильмы.

Аппаратная начинка и объем памяти

Высокую производительность устройств обеспечивает процессор Snapdragon 720G. Это новый чипсет среднего уровня, который беспрепятственно справляется с выполнением любых ежедневных задач: от общения в мессенджерах до просмотра видео. Цена модели зависит от объема оперативной и встроенной памяти:

● Редми Нот 9 Про — 4/6 ГБ оперативной LPDDR4X, 64/128 ГБ постоянной UFS 2.1;

● Нот 9 Про Макс — 6/8 ГБ оперативной LPDDR4X, 128 ГБ постоянной UFS 2.1.

Предусмотрен слот для установки карты памяти, поэтому при желании пользователи смогут расширить объем встроенного хранилища.

Новинки базируются на ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.

Автономность

Обе модели получили аккумулятор объемом 5020 мАч, а это значит, что они смогут долго работать без подзарядки. Младшая модель поддерживает быструю зарядку на мощности 18 Вт, старшая — 33 Вт. Соответственно, версия с приставкой Max заряжается быстрее. Для зарядки используется USB-C.

Камера с 4 объективами

Новинки позиционируются как смартфоны для создателей видео для YouTube, Instagram и TikTok: для этого имеется двойная стабилизация и режим Video Pro Mode. В плане фотовозможностей модели слегка отличаются. Сяоми Ноут 9 Про получил объективы:

● 48 Мп, f/1,9 — основной модуль;

● 8 Мп — широкоугольный модуль, 119 градусов;

● 5 Мп — макрообъектив;

● 2 Мп — датчик глубины.

Старшая версия оснащается 64-мегапиксельной основной камерой, что должно обеспечить более качественные фотографии. Redmi Note 9 Pro Max способен снимать в RAW, есть режимы Night Mode, AI Portrait и Pro Colour.

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Оба смартфона порадуют владельцев отличным качеством фотографий, а учитывая их невысокую стоимость, претензии к фотовозможностям вряд ли будут.

Разрешение фронтальной камеры младшей модели — 16 Мп, старшей — 32 Мп.

Стоимость и старт продаж Redmi Note 9 Pro и 9 Pro Max в Украине

На сайте y.ua уже можно оформить предварительный заказ на новые смартфоны Сяоми. Цена Ноут 9 Про за версию 4/64 Гб составляет приблизительно 4 600 грн, 9 Про Макс 6/128 Гб — 5 300 грн. Новинки ожидаются в продаже в следующем месяце.

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