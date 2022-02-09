На Прикарпатье рейдеры пытались захватить государственный соляной карьер (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала попытку рейдерского захвата имущества государственного предприятия в Ивано-Франковской области.

Как информирует пресс-центр СБУ, рейдеры пытались завладеть соляным карьером площадью почти 100 гектаров, а также имущественными комплексами бывшей фабрики и одним из находящихся в госсобственности цехов.

В СБУ отмечают, что благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить ущерб бюджету на более 30 млн грн.

По данным спецслужбы, незаконную деятельность организовали представители коммерческой структуры, которым принадлежала доля в размере 49% акций местного госпредприятия.

Для получения контроля за деятельностью промышленного объекта и завладения его имуществом, совладельцы незаконно перераспределили доли уставного капитала в свою пользу.

С этой целью они тайно провели общее собрание без участия представителей госпредприятия-учредителя и передали частной структуре 54% акций в уставном капитале общества.

К противоправной деятельности организаторы сделки привлекли своего подельника – государственного регистратора. На основании незаконного решения собрания он внес соответствующие изменения в Госреестр.

В ходе расследования СБУ инициировала отмену незаконного регистрационного действия. Размер доли госпредприятия в уставном капитале восстановлен.

Руководителю коммерческой структуры и государственному регистратору уже сообщили о подозрении по:

– части 1 статьи 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги);

– части 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ним.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области при координации Главного управления СБУ по защите критической инфраструктуры совместно с Главным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Напомним, в конце 2020 года в Кечигевском районе Харьковской области произошел рейдерский захват предприятия "Труд-2012", которое является структурным подразделением крупного сельскохозяйственного предприятия "Агроинвест-Холдинг".

За три месяца до этого в Днепропетровской области было захвачено предприятие объединения граждан "Добробут", которое создала Днепропетровская областная общественная организация "Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины".