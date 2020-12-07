Устойчивое развитие 1 час назад

"Україна без сміття" откроет большую сортировочную станцию и магазин zero waste на ВДНГ

Организация "Україна без сміття" договорилась с ВДНГ о запуске большого проекта, связанного с сортировкой отходов, ресайклингом, городским огородом и магазином "ноль отходов"

Так будет выглядеть на ВДНГ новая станция сортировки отходов от ГО "Україна без сміття" Так будет выглядеть на ВДНГ новая станция сортировки отходов от ГО "Україна без сміття"
Так будет выглядеть на ВДНГ новая станция сортировки отходов от ГО "Україна без сміття"

Общественная организация "Україна без сміття" откроет новую большую станцию сортировки отходов в Киеве на ВДНГ. Открытие планируется весной 2021 года.

Кроме того, проект включает создание городского огорода, публичной мастерской ресайклинга, магазина в формате zero waste ("ноль отходов"). А также для проведения фермерских рынков будет создана open air площадка без пластика.

Кратко и по делу в Telegram

Договор аренды с ВДНГ подписан на 5 лет.  Сейчас запущен следующий этап проекта — сбор средств на строительство станции.

Всего планируют собрать 10 млн грн. Для этого "Україна без сміття" открыла специальный счет, на который может перечислить взнос каждый желающий, сообщается на fb-странице организации.

артатовскаяЕвгения Аратовская, основательница "Україна без сміття", начала в соцсетях промо большой донат кампании. Фото: www.facebook.com/Aratovska

А также организаторы приглашают компании стать партнером проекта и сделать корпоративный взнос на его реализацию, и готова провести презентацию, получив сообщение на почту hello@nowaste.org.ua.

Кроме того, на платформе KIND Challenge  в формате забега благотворителей  собирают 100 тысяч грн на сортировочную линию-ленту.  

И американская диаспора Nova Ukraine фандрейзит на мастерскую ресайклинга на ВДНГ $10 тысяч.

На сегодня в Киеве работают две станции "України без сміття": на улице Михаила Максимовича, 8 и на улице Саперно-Слободская, 25/14 (метро "Демеевская"), которая намного больше и принимает 40 видов отходов. На период тестирования, услуга бесплатная.

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