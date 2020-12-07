"Україна без сміття" откроет большую сортировочную станцию и магазин zero waste на ВДНГ

Общественная организация "Україна без сміття" откроет новую большую станцию сортировки отходов в Киеве на ВДНГ. Открытие планируется весной 2021 года.

Кроме того, проект включает создание городского огорода, публичной мастерской ресайклинга, магазина в формате zero waste ("ноль отходов"). А также для проведения фермерских рынков будет создана open air площадка без пластика.

Договор аренды с ВДНГ подписан на 5 лет. Сейчас запущен следующий этап проекта — сбор средств на строительство станции.

Всего планируют собрать 10 млн грн. Для этого "Україна без сміття" открыла специальный счет, на который может перечислить взнос каждый желающий, сообщается на fb-странице организации.

А также организаторы приглашают компании стать партнером проекта и сделать корпоративный взнос на его реализацию, и готова провести презентацию, получив сообщение на почту hello@nowaste.org.ua.

Кроме того, на платформе KIND Challenge в формате забега благотворителей собирают 100 тысяч грн на сортировочную линию-ленту.

И американская диаспора Nova Ukraine фандрейзит на мастерскую ресайклинга на ВДНГ $10 тысяч.

На сегодня в Киеве работают две станции "України без сміття": на улице Михаила Максимовича, 8 и на улице Саперно-Слободская, 25/14 (метро "Демеевская"), которая намного больше и принимает 40 видов отходов. На период тестирования, услуга бесплатная.