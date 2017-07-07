На вокзале Киева появился бесплатный Wi-Fi

С конца июня ПАО "Укрзализныця" ввела в залах отдыха повышенной комфортности Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский бесплатный доступ к интернету.

Выделенная линия Wi-Fi работает со скоростью 100 Мб/с. Сейчас ведутся работы по обеспечению доступа в интернет в сервисном центре Центрального вокзала, а также в комнатах отдыха, комнатах матери и ребенка и зале повышенного комфорта Южного вокзала станции Киев-Пассажирский.

После окончания работ к бесплатному Wi-Fi на столичном вокзале смогут подключиться одновременно более 700 пассажиров.