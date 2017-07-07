На вокзале Киева появился бесплатный Wi-Fi

07 июля 2017, 15:23
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К бесплатному Wi-Fi на столичном вокзале смогут подключиться одновременно более 700 пассажиров

На вокзале Киева появился бесплатный Wi-Fi | Транспорт | Дело Увеличить картинку

С конца июня ПАО "Укрзализныця" ввела в залах отдыха повышенной комфортности Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский бесплатный доступ к интернету.

Выделенная линия Wi-Fi работает со скоростью 100 Мб/с. Сейчас ведутся работы по обеспечению доступа в интернет в сервисном центре Центрального вокзала, а также в комнатах отдыха, комнатах матери и ребенка и зале повышенного комфорта Южного вокзала станции Киев-Пассажирский.

После окончания работ к бесплатному Wi-Fi на столичном вокзале смогут подключиться одновременно более 700 пассажиров.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця , железная дорога , интернет , киев

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На вокзале Киева появился бесплатный Wi-Fi | Транспорт | Дело
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