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АПК 5 минут назад

На восстановление систем орошения украинской земли необходимо $3 млрд — аграрии

Речь идет только о восстановлении ранее привлеченных систем водной мелиорации

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Для восстановления технических систем орошения сельскохозяйственных земель в Украине необходимо инвестировать 3 млрд долларов.

Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Александр Нечипоренко, сообщает "Укринформ".

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По его словам, сейчас в Украине насчитывается около 4,5 тысячи штук оросительных машин, в то время как в начале независимости их было более 33 тысяч.

"По оценкам наших специалистов, для восстановления орошения на потенциально возможной площади, которая составляет 1-1,2 млн гектаров, необходимо до $3 млрд инвестиций. Причем речь идет только о восстановлении ранее привлеченных систем водной мелиорации. Для развития отрасли до научно обоснованных масштабов капитальные вложения возрастут в разы", — рассказал Нечипоренко.

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Среди причин, из-за которых орошаемое земледелие утратило роль страхового фонда в сырьевом и продовольственном обеспечении государства, он отметил следующее:

– неудовлетворительные технические характеристики ирригационной инфраструктуры и помп-силового оборудования внутрихозяйственных сетей;

– отсутствие достаточного количества дождевальных машин;

– угрожающее гидрогеологомелиоративное состояние земель;

– нарушение технологий полива и выращивания сельскохозяйственных культур.

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", площади сельскохозяйственных угодий, которые в большей или меньшей степени нуждаются в искусственном увлажнении, достигают в Украине 18- 20 млн гектаров.

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В то же время орошается лишь около 0,5 млн га, или почти 1,5% общей площади пашни.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров запускает общенациональный проект орошения и мелиорации в южных областях Украины, к которому будут привлечены значительные финансовые средства.

Напомним, в декабре 2015 года Верховная Рада приняла за основу проект закона №2920, предусматривающий минимальный срок аренды земель сельхозназначения, на которых проводится мелиорация, в 10 лет.

Ранее, в мае 2015 года, Рада приняла закон о запрете приватизации инфраструктуры мелиоративных систем.

В августе 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о решении вопроса коллективной собственности на землю, усовершенствовании правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине".

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