На выставке вооружений в Абу-Даби представят украинский броневик "Барс-8"

25 января 2017, 15:14
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Производитель автобусов "Богдан" создал бронеавтомобиль "Барс-8", с которым намерен поехать на выставку IDEX-2017

Увеличить картинку "Барс-8" разработан на базе американского Ram

Украинская автомобилестроительная корпорация "Богдан" презентует потенциальным заказчикам ближневосточного региона в ходе 13-й международной оборонной выставки, которая пройдет 19-23 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), новый украинский многоцелевой бронированный автомобиль "Барс-8" повышенной проходимости, сообщила пресс-служба корпорации.

Полноприводный бронированный "Барс-8" — собственная разработка входящего в корпорацию ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Автомобиль разработан на базе пикапа американского Ram — подразделения Fiat Chrysler Automobiles, имеет грузоподъемность более 2-х тонн и предназначен для перевозки личного состава до 10 человек.

Бронеавтомобиль оснащен турбодизельным двигателем 6,7 л американской Cummins Turbo Diesel мощностью 385 л.с. в паре с японской коробкой передач Aisin.

В числе основных преимуществ "Барс-8" также обеспечение противоминной и баллистической защиты по стандарту STANAG 4569 Level 2.

На выставке IDEX-2017 будет представлен образец "Барс-8", укомплектованный пулеметом 12,7 мм на возвратной турели. Вместе с тем, по данным из открытых источников, конструкция бронеавтомобиля предполагает также установку современного боевого модуля.

Согласно озвученным в конце 2016 года украинским военным ведомством данным, в феврале Министерство обороны планирует начать госиспытания "Барс-8".

СПРАВКА

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей — корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах). В настоящее время АК "Богдан Моторс" продвигает на рынок, в том числе, разработки военного назначения. В их числе тактические бронированные "Барс-6" и "Барс-8", "Богдан Карго", санитарный "Богдан 2252", военный санитарный "Богдан 2251". До 2009 года мажоритарным акционером компании был Петр Порошенко.

Международная выставка вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби имеет статус наиболее влиятельной региональной выставки вооружений и военной техники. Высокий статус выставки обеспечивает участие в ее работе лидеров мировой оборонной промышленности и высшего военного руководства. В работе IDEX-2015 приняли участие 1200 компаний из 56 стран.

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Теги: выставка , оаэ , автомобили , корпорация богдан

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