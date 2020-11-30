На Закарпатье открыли самую высокогорную в Украине дорогу (ФОТО)

В Закарпатской области открыли дорогу государственного назначения Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Закарпатья.

"Движение самой высокогорной дорогой государственного значения — Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье открыто! Ремонт маршрута в рамках программы "Большое строительство" провели в 2020 году", — говорится в сообщении.

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По информации дорожной службы, трасса проложена вдоль Боржавского хребта, проходит через Воловецкий и Подобовецкий (Пилипецкий) перевалы и выходит на региональную трассу Р-21 Долина — Хуст.

Общая смета составила 669 млн грн.

"Барьерное ограждение устроено в соответствии с европейскими стандартами — световозвращающие элементы встроены в детали конструкций, восстановлена ​​организация дорожного движения с заменой всех дорожных знаков", — отмечают дорожники.

Все эти работы проведены дорожниками в условиях высокогорья. 60% пути проходит на высоте 500 и выше метров над уровнем моря. Самая высокая отметка по поверхности дороги — 732,38 м над уровнем моря, самая низкая — 430,03 м.

Ремонт дороги предусматривал усиление основания дорожного покрытия, на маршруте обновлено 15 малых и 4 средних моста.

Щебеночно-песчаная смесь укреплена цементом — 15 см. Устроен выравнивающий слой асфальтобетона — 10 см и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта — 5 см.

Установлены также габионные крепления верховых и низовых откосов на перевалочных участках, в частности, Воловецком и Подобовецькому (Пилипецкий) перевалах.

При этом, дорога Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье имеет десятки искусственных сооружений (мосты, трубы и подпорные стены) и сложную конфигурацию дороги в плане, а именно большое количество кривых на километр.

Напомним, Национальная программа "Большая стройка", стартовавшая 1 марта — один из ключевых инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Украине. Его инициатором выступил президент Владимир Зеленский.

Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения.

По данным "Укравтодора", на сегодня большое дорожное строительство продолжается на 150 объектах по всей Украине.