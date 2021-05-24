Набсовету "Нафтогаза" стоит подставить плечо новому главе правления, — экономист

Если иностранные члены набсовета НАК "Нафтогаз Украины", учитывая важность сохранения стабильности деятельности этой стратегической государственной компании, согласились на год продлить свои полномочия и сохранить последовательность и преемственность корпоративного управления, то им нужно подставить плечо новому председателю правления.

Такое мнение высказал в своей авторской колонке эксперт-аналитик, экономист Борис Кушнирук.

"Понятно, что определенный дискомфорт в отношениях нынешнего состава наблюдательного совета и председателя правления сейчас есть. Но с учетом того, что ему правительством предоставлен определенный карт-бланш, то он, как каждый руководитель, должен получить право на формирование состава своих заместителей. Год совместной деятельности председателя правления и членов наблюдательного совета должен продемонстрировать взаимное уважение и поддержку", — пишет Кушнирук.

По его мнению, никто из них не выиграет, а главное — не выигрывает украинское государство, если вместо демонстрации единства наружу выплеснутся конфликты между НС и главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Особенно будут рады этому эмиссары Кремля, которые будут рассказывать государственным деятелям в европейских столицах о конфликтах и непредсказуемости деятельности украинской государственной компании, от которой зависит энергетическая стабильность не только Украины, а и в значительной степени Европы", — считает Борис Кушнирук.

Эксперт подчеркнул, что кризис корпоративного управления НАК "Нафтогаз" — это вызов, который может сделать ее как эффективнее, так и разрушить.

"Надеюсь, что, несмотря на все, новый глава правления и члены НС будут двигать эту компанию вперед. Хотя вынужден снова подчеркнуть, что без активной поддержки со стороны правительства, парламента и главы государства добиться этого будет крайне сложно", — отметил Борис Кушнирук.

Ранее сообщалось, что пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение Кабинета министров и Офиса президента и подписать контракты о работе сроком еще на один год.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 июня 2021 года объявил конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".