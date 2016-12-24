НАБУ расследует хищения на "Центрэнерго"

24 декабря 2016, 15:39
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Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро расследует разворовывание европейских средств на государственном "Центрэнерго"

НАБУ расследует хищения на Увеличить картинку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством расследует дело о хищении нескольких десятков миллионов евро, предназначенных для Центрэнерго. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в программе "Антикоррупционный фронт" телеканала ZIK.

Сытник не стал называть фамилии подозреваемых, поскольку пока ведется начальный этап расследования. Он объяснил, что партнеры партнеры обратились с просьбой помочь в поиске помощи от Европейского Союза на несколько десятков миллионов евро.

Также Сытник отметил, что сейчас многие расследования НАБУ (не связанные с "Центрэнерго") подходят к передаче в суд и с материалами следствия знакомятся подозреваемые. Однако он отметил, что необходима реформа судебной системы.

"Мы для себя отметили, что общество ожидает не арестов или сообщений, что дело возбуждено, а двух основных вещей — решений судов, которые обеспечат справедливое наказание, и решений судов, которые вернут средства в бюджет", — сказал Сытник.

ПАО "Центрэнерго" — государственная компания, которая управляет тремя теплоэлектростанциями — Трипольской, Змиевской и Углегорской ТЭС. "Центрэнерго" находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и готовится к приватизации.

По материалам: ЗИК, 112 канал
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Теги: артем сытник, набу, центрэнерго 22927045

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