НАБУ расследует хищения на "Центрэнерго"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством расследует дело о хищении нескольких десятков миллионов евро, предназначенных для Центрэнерго. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в программе "Антикоррупционный фронт" телеканала ZIK.

Сытник не стал называть фамилии подозреваемых, поскольку пока ведется начальный этап расследования. Он объяснил, что партнеры партнеры обратились с просьбой помочь в поиске помощи от Европейского Союза на несколько десятков миллионов евро.

Также Сытник отметил, что сейчас многие расследования НАБУ (не связанные с "Центрэнерго") подходят к передаче в суд и с материалами следствия знакомятся подозреваемые. Однако он отметил, что необходима реформа судебной системы.

"Мы для себя отметили, что общество ожидает не арестов или сообщений, что дело возбуждено, а двух основных вещей — решений судов, которые обеспечат справедливое наказание, и решений судов, которые вернут средства в бюджет", — сказал Сытник.

ПАО "Центрэнерго" — государственная компания, которая управляет тремя теплоэлектростанциями — Трипольской, Змиевской и Углегорской ТЭС. "Центрэнерго" находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и готовится к приватизации.