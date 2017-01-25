НАБУ задержало руководителя Объединенной горно-химической компании

25 января 2017, 19:11
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Детективы НАБУ задержали и.о. руководителя государственного добывающего предприятия — Объединенная горно-химическая компания

НАБУ задержало руководителя Объединенной горно-химической компании | ГМК | Дело Увеличить картинку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало руководителя государственного ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). "НАБУ разоблачила коррупционную схему в "Объединенной горно-химической компании", которая нанесла ущерб на сумму свыше 300 млн грн.", — говорится в сообщении бюро в соцсети facebook.

Кроме того задержан руководитель компании.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали и.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания", который может быть причастен к нанесению ущерба ГП на сумму более 300 млн грн.", — говорится в сообщении.

В Бюро обещают позже сообщить подробности.

Также пока не уточняется имя задержанного топ-менеджера. Однако в декабре 2016 года и.о. председателя правления ОГХК был назначен Руслан Журило. Он руководил компанией, когда она работала в форме государственного предприятия с 2014 года.

В пресс-службе ОГХК не отвечают на звонки журналиста Delo.UA.

ОГХК — компания, которая на 100% принадлежит государству. С сентября 2014 года управляет государственными добывающими активами Иршанский ГМК (Днепропетровская обл.) и Вольногорский ГОК (Житомирская обл.), которые специализируются на добыче сырья для титановой отрасли.

По материалам: "Дело"
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Теги: огхк 36716128 , титановая промышленность

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НАБУ задержало руководителя Объединенной горно-химической компании | ГМК | Дело
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