Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Бизнес
Дата публикации

Началась регистрация на фестиваль GET Business Fest 2022 от Ekonomika+

Началась регистрация на фестиваль GET Business Fest 2022 от Ekonomika+

14 июля 2022 года предпринимательское сообщество страны в очередной раз соберется вместе, чтобы обсудить актуальные вызовы бизнес-среды, маркетинг-, PR-, HR-тренды и найти новые знакомства для крутых коллабораций. Сейчас действует специальная цена на форматы Standart и VIP.

Главная тема фестиваля – игра на опережение! Хотите перевыполнить бизнес-план в 2022 году и вывести компанию на новый уровень? Топовые управленцы, владельцы компаний, специалисты своих направлений расскажут, как выстоять в перманентном хаосе и быть впереди конкурентов.

Тематические блоки GET Business Festival 2022:

  • Менеджмент/HR: овладеете актуальными инструментами мотивации и стратегии менеджмента, сможете сформировать команду лидеров
  • Креативные технологии: разберетесь с маркетинг-, PR-, digital-активностями, которые точно "зайдут" в 2022-м
  • Инновации/Стартапы: выберете ІТ-решения для бизнеса, что упрощает процессы и экономит ресурсы
  • Финансы/Инвестиции: станете с финансовым планированием на "ты" и поймете, где найти средства для развития компании.

Как всегда, кроме выступлений спикеров вас ждут:

  • нетворкинг с более чем 2700 участниками,
  • бизнес-консультации, где вы сможете разобрать свой кейс со специалистами,
  • розыгрыши призов от наших партнеров.

Зарегистрироваться: https://get.delo.ua/  

Место проведения – Pochayna Event Hall.

GET Business Festival – это всегда максимум практической пользы для вашего профессионального и бизнес-развития! Не упустите возможность приобщиться к фестивалю по выгодной цене.