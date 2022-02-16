Началась регистрация на фестиваль GET Business Fest 2022 от Ekonomika+

14 июля 2022 года предпринимательское сообщество страны в очередной раз соберется вместе, чтобы обсудить актуальные вызовы бизнес-среды, маркетинг-, PR-, HR-тренды и найти новые знакомства для крутых коллабораций. Сейчас действует специальная цена на форматы Standart и VIP.

Главная тема фестиваля – игра на опережение! Хотите перевыполнить бизнес-план в 2022 году и вывести компанию на новый уровень? Топовые управленцы, владельцы компаний, специалисты своих направлений расскажут, как выстоять в перманентном хаосе и быть впереди конкурентов.

Тематические блоки GET Business Festival 2022:

Менеджмент/HR: овладеете актуальными инструментами мотивации и стратегии менеджмента, сможете сформировать команду лидеров

Креативные технологии: разберетесь с маркетинг-, PR-, digital-активностями, которые точно "зайдут" в 2022-м

Инновации/Стартапы: выберете ІТ-решения для бизнеса, что упрощает процессы и экономит ресурсы

Финансы/Инвестиции: станете с финансовым планированием на "ты" и поймете, где найти средства для развития компании.

Как всегда, кроме выступлений спикеров вас ждут:

нетворкинг с более чем 2700 участниками,

бизнес-консультации, где вы сможете разобрать свой кейс со специалистами,

розыгрыши призов от наших партнеров.

Зарегистрироваться: https://get.delo.ua/

Место проведения – Pochayna Event Hall.

GET Business Festival – это всегда максимум практической пользы для вашего профессионального и бизнес-развития! Не упустите возможность приобщиться к фестивалю по выгодной цене.