IT и Телеком 1 час назад

Нацбанк усовершенствовал порядок применения цифровой подписи

НБУ отменил ограничения на создание цифровой собственноручной подписи только одним инструментом подписания — стилусом

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал порядок применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины.

Как сообщает пресс-служба регулятор, НБУ отменил ограничения на создание цифровой собственноручной подписи только одним инструментом подписания — стилусом.

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Кроме этого, Нацбанк распространил возможность подписания документов цифровой собственноручной подписью на лиц, изъявивших желание воспользоваться банковскими и/или финансовыми услугами банка.

По информации НБУ, такие новации будут иметь положительное влияние на рынок банковских услуг и распространения финансовой инклюзии, так как упростят для банков процесс привлечения новых клиентов и заключение договоров с ними.

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Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 30.07.2020 № 110 "О внесении изменений в Положение о применении цифрового собственноручной подписи в банковской системе Украины", который вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Напомним, в декабре 2019 года Национальный банк Украины определил порядок применения цифровой собственноручной подписи клиентами банков-физическими лицами при подписании документов в банке.

В Нацбанке отмечают, что модель подписания документов цифровой собственноручной подписью на электронном сенсорном устройстве с использованием специально предназначенного пера — стилуса — современный и удобный инструмент, предоставляющий возможность быстро подписать электронный документ.

В феврале текущего года Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали новую опцию — Квалифицированную электронную подпись на ID-карту.

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД — получил квалифицированную электронную подпись на чип ID. Квалифицированная электронная подпись была записана на новый паспорт в форме ID-карты президента, полученный им вместо старого паспорта-книжечки.

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