Потребрынки 20 минут назад

Нацоператором рынка табачных изделий должен быть тот, кто наведет на нем порядок — эксперт

Если государство не получает свои законные 15 млрд гривен налогов с сигарет, значит их присваивает себе кто-то другой

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Национальным оператором на рынке табачных изделий должна стать та компания, которая будет способна навести порядок на рынке и сделает это. А также повысит его прозрачность и наполнит бюджет налогами.

Об этом в комментарии порталу РБК Украина сообщил политический эксперт Кирилл Сазонов.  По его мнению, решение Кабмина о создании Национального оператора на табачном рынке логично и оправданно. Но при условии, что этот оператор, действительно, исключит возможность продажи нелегальных сигарет, а значит и "скруток" с НДС и уклонений от уплат розничного акциза.

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"Задача правительства и Нацоператора — обеспечить честные и справедливые условия деятельности игроков на табачном рынке за счет нивелирования возможности уклоняться от уплаты налогов многими недобросовестными предпринимателями. И я напомню, мы обязаны решить эту проблему, потому что это часть обязательств Украины согласно Соглашению об Ассоциации", — считает политический эксперт Кирилл Сазонов.

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Национальным оператором могут стать дистрибуторы, оптовики и большие розничные сети, которые работают напрямую с производителями.

"В любом случае, это должен быть тот, кто наведет порядок на рынке, повысит прозрачность и наполнит бюджет налогами. Конечно, будет сопротивление. Оно уже есть. Потому что, если государство не получило свои законные 15 млрд, их получил кто-то другой. Серых денег на этом рынке достаточно, чтобы люди активно боролись за сохранение старых схем", — резюмирует Сазонов.

Напомним, на сегождняшний день украинский рынок табачных изделий находится в системном кризисе. Украина стала настоящим раем для контрабандистов.

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