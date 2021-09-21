Бизнес 8 минут назад

Нацполиция прекратила работу почти 80 подпольных казино

Из подпольных игорных заведений изъяли 976 единиц игорного оборудования и 117 тысяч гривен наличных

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

На прошлой неделе оперативники Департамента стратегических расследований НПУ и следственные подразделения полиции прекратили работу 76 объектов игорного бизнеса.

Об этом МВД Украины сообщили в Телеграм-канале ведомства. 

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Так, по данным правоохранительных органов, все объекты работали без соответствующих лицензий и тщательно маскировали свою деятельность. Вход был разрешен только проверенным клиентам и по предварительному звонку. В некоторых заведениях существовала кодовая система доступа — через определенные промежутки времени менялись пароли.

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Также из подпольных игорных заведений изъяли 976 единиц игорного оборудования общей стоимостью более двух миллионов гривен и 117 тысяч гривен наличных, полученных от ставок.

Больше всего таких заведений было обнаружено на Днепропетровщине — 14, Киевщине — 13 и в Киеве — 11.

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По фактам незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей (статья 203-2 УК) открыто 14 уголовных производств, и уже 4 человека получили подозрения.

Напомним, что в Украине самая высокая стоимость лицензий на азартные игры. 

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