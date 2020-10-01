Нацрада підтримала реформу приєднання до електромереж

В Нацраді реформ запропонували також мінімізувати участь посередників в процесі приєднання до електромереж та змінити параметри стимулюючого регулювання для енергорозподільчих компаній для здешевлення підключень.

Про це повідомили в Офісі простих рішень та результатів.



Концепція реформи приєднання до електромереж від експертів ОПРР включає в себе мінімізацію посередників і учасників процесу, відкритий доступ до містобудівного кадастру та інших вихідних даних, адмінвідповідальність за незабезпечення такого доступу, створення "Єдиного вікна" для видачі вихідних даних і узгодження проєкту, повний перехід на принцип оферти і акцепту в договірних відносинах.



"Пропонується спростити цей процес шляхом врегулювання проблеми оформлення прав на землю, зменшення бюрократії (замість 17 документів — 1), зменшення кількості погоджень з органами, загалом скоротити цей процес з 267 днів до 97 днів", — зазначив Експерт ОПРР Семен Кривонос.



Для здешевлення приєднання пропонують частину вартості перекласти на компанії, що здійснюють розподіл електроенергії.



"Пропонується зниження вартості приєднань шляхом посилення інфраструктури електромереж енергорозподільчими компаніями. А також шляхом перегляду параметрів повернення інвестицій на існуючі активи в стимулюючому тарифоутворенні для електромережевих компаній. Пропонується встановити доходність на рівні 6%. Це дозволить компаніям посилювати підстанції і в наслідок перевести частину оплати за приєднання зі споживача на оператора систему розподілу", — зазначено в повідомленні Офісу простих рішень і результатів.



Михайло Саакашвілі відзначив, що у розробці цієї реформи брали участь всі гравці в цій сфері.



"Всі почали працювати разом, НКРЕКП, представники владних структур. На жаль, у сусідній Росії зробили вже більше, там є кримінальна відповідальність за не підключення. Вони це зробили і пішли ще далі. Тому ми повинну якнайшвидше вругулювати цю проблему", — наголосив Михайло Саакашвілі.



Нагадаємо, раніше Ольга Буславець заявила, що Міністерство енергетики підтримує перегляд стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу для здешевлення підключення до електромереж.