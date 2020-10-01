Энергетика 30 минут назад

Нацрада підтримала реформу приєднання до електромереж

Нацрада реформ пропонує створити "єдине вікно" для прийому документів та змінити параметри стимулюючого тарифу для реформи приєднань до електромереж

Нацрада підтримала реформу приєднання до електромереж Нацрада підтримала реформу приєднання до електромереж

В Нацраді реформ запропонували також мінімізувати участь посередників в процесі приєднання до електромереж та змінити параметри стимулюючого регулювання для енергорозподільчих компаній для здешевлення підключень.

Про це повідомили в Офісі простих рішень та результатів.

Концепція реформи приєднання до електромереж від експертів ОПРР включає в себе мінімізацію посередників і учасників процесу, відкритий доступ до містобудівного кадастру та інших вихідних даних, адмінвідповідальність за незабезпечення такого доступу, створення "Єдиного вікна" для видачі вихідних даних і узгодження проєкту, повний перехід на принцип оферти і акцепту в договірних відносинах.

"Пропонується спростити цей процес шляхом врегулювання проблеми оформлення прав на землю, зменшення бюрократії (замість 17 документів — 1), зменшення кількості погоджень з органами, загалом скоротити цей процес з 267 днів до 97 днів", — зазначив Експерт ОПРР Семен Кривонос.

Для здешевлення приєднання пропонують частину вартості перекласти на компанії, що здійснюють розподіл електроенергії.

"Пропонується зниження вартості приєднань шляхом посилення інфраструктури електромереж енергорозподільчими компаніями. А також шляхом перегляду параметрів повернення інвестицій на існуючі активи в стимулюючому тарифоутворенні для електромережевих компаній. Пропонується встановити доходність на рівні 6%. Це дозволить компаніям посилювати підстанції і в наслідок перевести частину оплати за приєднання зі споживача на оператора систему розподілу", — зазначено в повідомленні Офісу простих рішень і результатів.

Михайло Саакашвілі відзначив, що у розробці цієї реформи брали участь всі гравці в цій сфері.

"Всі почали працювати разом, НКРЕКП, представники владних структур. На жаль, у сусідній Росії зробили вже більше, там є кримінальна відповідальність за не підключення. Вони це зробили і пішли ще далі. Тому ми повинну якнайшвидше вругулювати цю проблему", — наголосив Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Ольга Буславець заявила, що Міністерство енергетики підтримує  перегляд стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу для здешевлення підключення до електромереж.

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