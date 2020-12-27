Энергетика 10 минут назад

"Нафтогаз" повышает цену на газ для населения на 14% с января 2021 года

Цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 грн за кубометр с НДС

Фото: Facebook/Укртрансгаз Фото: Facebook/Укртрансгаз
Фото: Facebook/Укртрансгаз

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

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Как сообщает пресс-служба компании, цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 грн за кубометр с НДС (налог на добавленную стоимость — Delo.ua) и без учета стоимости распределения (доставки).

"Цены на газ в зимний период временно повышаются, ведь стоимость газа сезонозависимая. Увеличение количества потребленного ресурса, повышение оптовой цены на голубое топливо — все это сказывается на цене для бытовых потребителей", — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2020 года компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов на уровне 6,33 грн/кубометр с НДС и без учета стоимости распределения.

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В "Нафтогазе" напомнили, что до 1 мая 2021 года поставляют природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО, и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных газохранилищах достаточные, чтобы удовлетворить спрос украинской промышленности, предприятий теплокоммунэнерго и населения.

Стоит отметить, что за третий квартал 2020 года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 5,5 млрд грн. Для сравнения — за аналогичный период 2019 года убыток составил 4,8 млрд грн, за исключением прекращенной деятельности.

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