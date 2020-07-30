Энергетика 10 минут назад

"Нафтогаз" продал дизтопливо с премией 41 долл/тонну к цене в Роттердаме

На торгах было реализовано 26400 тонн дизельного топлива

"Нафтогаз" продал дизтопливо с премией 41 долл/тонну к цене в Роттердаме "Нафтогаз" продал дизтопливо с премией 41 долл/тонну к цене в Роттердаме

Компания "Укргаздобыча" (НАК "Нафтогаз Украины") продала годовой объем дизельного топлива производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская область) с премией $40,92/т к котировкам топлива в портах Северо-Западной Европы (CIF NEW/Basis ARA и FOB Rotterdam). Об этом свидетельствуют результаты аукциона на "Украинской энергетической бирже", передает "РБК-Украина". 

На торгах было реализовано 26400 тонн ДТ. Срок отгрузки топлива — с октября 2020 по сентябрь 2021 года. По сравнению с премией по контрактам 2019-2020 годов цена на дизтопливо производства Шебелинского ГПЗ (Харьковская область) выросла на 34% (на $10,5/т).

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"Такому результату способствовала нормальная стабильная работа в прошлом году, увеличение количества конечных клиентов (сетей АЗС) и уменьшение количества оптовых трейдеров", — сообщил директор по коммерческим вопросам компании Сергей Федоренко в комментарии профильному изданию Encorr.

Напомним, Шебелинский ГПЗ производит около 10% ДТ в Украине. Остальные 90% выпускает Кременчугский НПЗ "Укртатнафты". Этот завод в 2020 году реализует ДТ по котировкам в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс премия $30/т.

В июле "Укрзализныця" покупала дизтопливо с премией к котировкам в Роттердаме на уровне +$28/т, Минобороны — +$70/т с учетом доставки до воинских частей.

В целом цены на нефтепродукты в Украине формируются на основании импортного паритета: котировки в Европе плюс премия производителя и логистические затраты на доставку в Украину. По такому же принципу формируются цены на природный газ — цена на хабе в Амстердаме (TTF) плюс затраты на доставку в Украину.

В 2016-2019 году такой же принцип — формула "Роттердам+" — действовал для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Как известно, формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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