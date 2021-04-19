"Нафтогаз" пытается через суд взыскать с Кабмина 4,5 млрд грн

"НАК "Нафтогаз Украины" подал в суд иск о взыскании с Кабинета министров 4,491 млрд грн в свою пользу "в счет возмещения причиненного вреда".

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева.

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При этом каких-либо других деталей по этому делу пока нет.

Известно только, что судебное заседание состоится 5 мая 2021 года.

Напомним, в 2019 году суд отказал "Нафтогазу" в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров компенсации в размере 6,634 млрд грн за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.

Ранее сообщалось, что Государственная аудиторская служба в течение 2020 года не смогла начать ревизию публичного акционерного общества "Укрнафта" и акционерного общества "Укргазвыдобування".

Указано, что эти субъекты хозяйствования работников Госаудитслужбы к проведению ревизии не допустили со ссылкой на их неподконтрольность органам государственного финансового контроля.

При этом Госаудитслужба предоставила в Кабмин информацию о Постановлении Верховного Суда, которым подтверждено, что "Укрнафта" (в уставном капитале 50%+1 акция принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку государство Украина в лице Кабинета министров опосредованно владеет контрольным пакетом акций "Укрнафты".

Как известно, в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" получила 17,33 млрд грн чистого убытка по итогам хозяйственной деятельности в 2020 году, против 50,66 млрд грн прибыли в 2019 году.