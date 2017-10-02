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"Нафтогаз" создает новый филиал в "Укртрансгазе" — "Оператор ГТС Украины"

02 октября 2017, 18:06
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"Нафтогаз" создает новый филиал-оператор ГТС внутри существующего оператора — собственной "дочки" "Укртрансгаз"

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НАК "Нафтогаз Украины" создает в ПАО "Укртрансгаз" новый филиал — "Оператор газотранспортной системы Украины". Такую информацию "Укртрансгаз" раскрыл в системе НКЦБФР.

В НАКе приняли соответствующее решение 29 сентября 2017 года, "Укртрансгаз" получил решение 2 октября.

Филиал будет заниматься транспортировкой, "хранением газа в трубе", управлением ГТС и др. По данным "Укртрансгаза", филиал создается в рамках реструктуризации "Нафтогаза" — отделения транспортировки и хранения природного газа от деятельности материнского холдинга.

В комментарии Delo.UA врио президента "Укртрансгаза" Мирослав Химко сообщил, что происходит "плавное отделение части УТГ, которая будет заниматься транспортировкой, и выделение подразделений, которые будут заниматься хранением газа".

Химко уточнил, что данный филиал уже существовал в компании.

"На данном этапе, филиал будет в составе "Укртрансгаза". Он у нас раньше был, мы его ликвидировали. Этот филиал будет заниматься коммерческой балансировкой, разрабатывать стратегию будущего TCO, курировать планы работ. Затем — будет сертифицирован и перейдет в оператора ГТС", — рассказал Химко корреспонденту Delo.UA.

Он подчеркнул, что в создании и выделении филиала, компания планирует "сохранить коллектив в полном объеме".

Согласно плану правительства о реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины", имущество газотранспортной системы Украины должно быть передано в "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), а подземные хранилища — в "Подземные хранилища Украины" (ПХУ).

Однако на этапе инвентаризации имущества позиции "Нафтогаза", Министерства энергоуглепрома и правительства разошлись. НАК настаивает, что передаст в МГУ только имущество ГТС, Минэнерго требует передать также имеющийся природный газ с подземными хранилищами.

По материалам: "Дело"
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Теги: укртрансгаз 30019801 , нафтогаз 20077720 , газ , минэнергоуглепром , энергетика

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