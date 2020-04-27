"Нафтогаз Украины" прекратил импортировать голубое топливо

НАК "Нафтогаз Украины" приостановила импорт газа из-за рекордно высоких запасов в хранилищах.

Об этом сообщила пресс-служба компании. По словам главы компании Андреея Коболева, сейчас Украина имеет рекордно высокие объемы в хранилищах газа.

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"Они кардинально больше объемов, которые мы имели в предыдущий сезон — разница больше чем 4 млрд кубометров. Сейчас мы, как Нафтогаз, не импортируем газ. Газ импортируют сейчас в основном частные трейдеры", — рассказал Коболев.

Он напомнил, что в апреле цена газа для населения Украины снизилась на 15%, а в целом цена газа упала с января 2020 года на 38%.

При этом, Коболев подчеркнул, что цена и в дальнейшем будет снижаться.

"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать на сколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентен. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", — отметил Коболев.

Глава НАК добавил, что накопленный в хранилищах газ будет использован в следующий отопительный сезон.

На данный момент в хранилищах около 16,4 млрд кубометров газа. По оценкам Оператора ГТС, Украине необходимо закачать к отопительному сезону еще 2-3 млрд кубометров газа.

Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа находилось 15,9 млрд кубометров топлива, что на 80% больше, чем на отчетную дату годом ранее.

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров газа.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрд кубометров до 8,75 млрд кубов).