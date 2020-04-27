Энергетика 50 минут назад

"Нафтогаз Украины" прекратил импортировать голубое топливо

Накопленный в хранилищах газ будет использован в следующий отопительный сезон

"Нафтогаз Украины" прекратил импортировать голубое топливо "Нафтогаз Украины" прекратил импортировать голубое топливо
Фото: ThePage

НАК "Нафтогаз Украины" приостановила импорт газа из-за рекордно высоких запасов в хранилищах.

Об этом сообщила пресс-служба компании. По словам главы компании Андреея Коболева, сейчас Украина имеет рекордно высокие объемы в хранилищах газа.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Они кардинально больше объемов, которые мы имели в предыдущий сезон — разница больше чем 4 млрд кубометров. Сейчас мы, как Нафтогаз, не импортируем газ. Газ импортируют сейчас в основном частные трейдеры", — рассказал Коболев.

Он напомнил, что в апреле цена газа для населения Украины снизилась на 15%, а в целом цена газа упала с января 2020 года на 38%.

При этом, Коболев подчеркнул, что цена и в дальнейшем будет снижаться.

Читайте также:
"Нафтогаз" привлек Expert Petroleum к разработке истощенных газовых месторождений

"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать на сколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентен. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", — отметил Коболев.

Глава НАК добавил, что накопленный в хранилищах газ будет использован в следующий отопительный сезон.

На данный момент в хранилищах около 16,4 млрд кубометров газа. По оценкам Оператора ГТС, Украине необходимо закачать к отопительному сезону еще 2-3 млрд кубометров газа.

Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа находилось 15,9 млрд кубометров топлива, что на 80% больше, чем на отчетную дату годом ранее.

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров газа.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрд кубометров до 8,75 млрд кубов).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин отсрочил переход на рыночные цены газа для населения
Кабмин отсрочил переход на рыночные цены газа для населения
Украина бешеными темпами продолжает наращивать импорт молокопродуктов
Украина бешеными темпами продолжает наращивать импорт молокопродуктов
Хмельницькі хроніки знищення бізнесу, або Як військова прокуратура газом торгує
Хмельницькі хроніки знищення бізнесу, або Як військова прокуратура газом торгує
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)

  3. Шмыгаль рассказал, за что уволили Нефьодова и Верланова

  4. "Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)

  5. Турецкие отели отказываются от "шведского стола"

Загрузка...