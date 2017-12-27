"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд гривен, выпущенные при Азарове

27 декабря 2017, 17:06
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

"Нафтогаз" погасил перед государственным "Ощадбанком" свои обязательства по облигациям 2013 года

Увеличить картинку

НАК "Нафтогаз Украины" с 21 по 26 декабря 2017 года погасил свои облигации серий "А", "В" и "С" на 4,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

НАК выпускал облигации в 2013 году, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 21.08.2013 №686 "Некоторые вопросы рефинансирования задолженности Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Тогда весь объем был выкуплен государственным "Ощадбанком". Доходность ценных бумаг составляла 10%.

Выпуск облигаций, которые затем выкупал государственный "Ощадбанк", был одним из способов кредитовать "Нафтогаз", который с 2008 года с трудом рассчитывался за российский газ.

НАК "Нафтогаз Украины" — государственный холдинг, объединяющий активы в добыче, транспортировке и переработке природного газа, нефти и газового конденсата. На 100% принадлежит государству. Акционером компании является правительство Украины.

По материалам: Дело.UA
Раздел: > >
Теги: нафтогаз 20077720 , облигации , ощадбанк

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.94
EUR EUR - - 33.12
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.03 12.59
Киевская область 26.41 12.94
Львовская область 26.12 13.09
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.