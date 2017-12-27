"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд гривен, выпущенные при Азарове

НАК "Нафтогаз Украины" с 21 по 26 декабря 2017 года погасил свои облигации серий "А", "В" и "С" на 4,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

НАК выпускал облигации в 2013 году, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 21.08.2013 №686 "Некоторые вопросы рефинансирования задолженности Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Тогда весь объем был выкуплен государственным "Ощадбанком". Доходность ценных бумаг составляла 10%.

Выпуск облигаций, которые затем выкупал государственный "Ощадбанк", был одним из способов кредитовать "Нафтогаз", который с 2008 года с трудом рассчитывался за российский газ.

НАК "Нафтогаз Украины" — государственный холдинг, объединяющий активы в добыче, транспортировке и переработке природного газа, нефти и газового конденсата. На 100% принадлежит государству. Акционером компании является правительство Украины.