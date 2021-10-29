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Найкращі роботодавці та кадрові управлінці — теми осіннього "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

У новому "ТОП-100. Рейтинги найбільших" будуть опубліковані спеціалізовані рейтинги: найкращі українські та міжнародні роботодавці, а також найкращі директори з кадрів. Списки фіналістів складали експертне журі та редколегія ділового видання.

Найкращі роботодавці та кадрові управлінці — теми осіннього "ТОП-100. Рейтинги найбільших" Найкращі роботодавці та кадрові управлінці — теми осіннього "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Учасниками рейтингів стали майже 200 українських та міжнародних компаній, а також їхні директори з персоналу. До фіналу рейтингу "Найкращий бренд роботодавця" потрапило 30 компаній, серед яких такі визнані галузеві лідери, як ДТЕК, "Київстар" та "Метінвест".

До рейтингу "Найкращий глобальний бренд роботодавця" увійшло 15 компаній, зокрема Ciklum, Coca-Cola HBS Ukraine та ЕРАМ.

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Найкращими HR-директорами, на думку експертів та редколегії, є 30 управлінців. Перші три місця посіли:

  1. Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку організації компанії "Київстар";
  2. Олеся Кирильчук, старша директорка з управління людьми компанії ЕРАМ (регіон Азія, Іспанія, Україна);
  3. Надія Сіренко, директорка з управління персоналом компанії "Vodafone Україна".

Важливою складовою "кадрового" номера журналу стали кейси від компаній, які активно будують бренд роботодавця, та досвід найкращих HR-директорів, яким вони поділилися у своїх інтерв’ю. Управлінці розповіли, як компанії керують людським капіталом, розвивають та мотивують персонал, як готують кадровий потенціал для свого бізнесу.

Ще однією темою журналу були ексклюзивні дослідження компанії Deloitte. Експерти спрогнозували майбутнє традиційних професій та розповіли про те, як представники покоління Z змінюють ринок праці. Саме такі співробітники — які ревно ставляться до соціальної місії роботодавця — стануть головним викликом для українських кадрових менеджерів.

Логічним доповненням тематики цього номера є добірка практичних кейсів щодо HR-технологій. Директори з персоналу розповіли, які технології в управлінні людьми вони використовують, як автоматизують функцію HR і готуються до нового витку пандемії.

"Цей номер журналу набуває особливого значення саме під крилом останнього "чорного лебедя" — кризи, яка назавжди змінила звичну парадигму відносин на ринку праці. У цьому контексті фіналісти наших HR-рейтингів постають справжніми антикризовими менеджерами",  — говорить Максим Біроваш, головний редактор журналу "ТОП-100". Рейтинги найбільших".

Нагадаємо, що Ekonomika+ — багатопрофільне бізнес/медіа бюро, яке спеціалізується на видавництві ділових медіа та організації ділових заходів. Компанія видає mmr.ua, delo.ua, zza!, womo.ua та рейтинговий журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Серед щорічних заходів — Вusiness Wisdom Summit, GET Business Festival, SHE Congress та MRKTNG марафон.

"ТОП-100. Рейтинги найбільших" — журнал, що спеціалізується на складанні незалежних рейтингів українського бізнесу. Основою рейтингів є опитування експертів та аналіз фінансових показників компаній-учасниць. Кожен номер складається з трьох ключових блоків, об’єднаних єдиною концепцією. Це головне видання для тих, хто ухвалює рішення.

Щодо співпраці та розміщення реклами звертайтеся до Тетяни Святненко за телефоном: 067 232 72 92 або поштою: t.svyatnenko@ekonomika.ua.

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