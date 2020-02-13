Бизнес 40 минут назад

Налоговая изменила план проверок бизнеса

Налоговики проведут в 2020 году 4 тысячи 143 проверки юрлиц

Налоговая изменила план проверок бизнеса Налоговая изменила план проверок бизнеса
Фото: legalaid.ua

Государственная налоговая служба (ГНС) обновила план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2019 год (по состоянию на 12 февраля).

Как сообщает пресс-служба ГНС, изменения внесены в Раздел I плана-графика "Документальные плановые проверки налогоплательщиков-юридических лиц" и раздел II "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов".

С учетом корректировок установлено, что налоговики проведут в 2020 году 4 тысячи 143 проверки юрлиц, что на 2 проверки меньше, чем планировалось ранее.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора" №367-ІХ, который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

Читайте также:
Налоги и силовики: на что чаще всего жалуется украинский бизнес (инфографика)

Ранее сообщалось, что Госслужба по вопросам труда в течение 1-10 февраля 2020 года планирует провести проверку 3 тысяч предприятий — будут проверять правильность оформления трудовых отношений с работником и за нарушение будут налагать крупные штрафы.

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашего бизнеса! 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как построить фундамент для роста своего бизнеса
Как построить фундамент для роста своего бизнеса
Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции
Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции
Принципы создания большего — в Киеве пройдет ежегодный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020
Принципы создания большего — в Киеве пройдет ежегодный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Фуры у Кабмина: дальнобойщики и перевозчики требуют прозрачных условий труда (ВИДЕО)

  2. Косюк построит в Украине бульонный завод

  3. Новый руководитель Одесского припортового завода просит снизить ему зарплату в 10 раз

  4. Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции

  5. Airbus показал модель нового самолета, "похожего на сокола" (ВИДЕО)

Загрузка...