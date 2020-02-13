Налоговая изменила план проверок бизнеса

Государственная налоговая служба (ГНС) обновила план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2019 год (по состоянию на 12 февраля).

Как сообщает пресс-служба ГНС, изменения внесены в Раздел I плана-графика "Документальные плановые проверки налогоплательщиков-юридических лиц" и раздел II "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов".

С учетом корректировок установлено, что налоговики проведут в 2020 году 4 тысячи 143 проверки юрлиц, что на 2 проверки меньше, чем планировалось ранее.

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Напомним, в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора" №367-ІХ, который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Госслужба по вопросам труда в течение 1-10 февраля 2020 года планирует провести проверку 3 тысяч предприятий — будут проверять правильность оформления трудовых отношений с работником и за нарушение будут налагать крупные штрафы.