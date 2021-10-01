Бизнес 30 минут назад

Налоговая не может штрафовать за выдачу чеков без указания акциза на алкоголь — Минфин

Украинская бюрократия еще не успела подготовиться к новому требованию для РРО

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство финансов отмечает, что накладывать штрафы на субъекты хозяйствования за выдачу чеков без указания кодифицированных данных об акцизе на алкогольные напитки налоговые органы на данный момент не могут.

Как напоминают в ведомстве, согласно приказу, вступившему в силу с июля, были внесены изменения в форму фискального кассового чека на товары (услуги) и фискального кассового чека выдачи средств. Их дополнили новым реквизитом — "цифровое значение штрихового кода марки акцизного налога на алкогольные напитки".

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До 1 октября требование не распространялось на чеки, создаваемые регистраторами расчетных операций, версии программного обеспечения которых были включены в Госреестр РРО до дня вступления в силу упомянутого приказа. ПО таких регистраторов "при наличии технических возможностей" должно было быть до октября доработано соответствующим образом.

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"Вместе с тем пока порядком проведения расчетов, определенным статьей 3 закона о применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг, не предусмотрена обязанность для субъектов хозяйствования при регистрации расчетных операций указывать в расчетных документах цифровое значение штрихового кода марки акцизного налога на алкогольные напитки", — констатируют в Минфине.

Соответственно, оснований для применения к таким субъектам хозяйствования штрафных санкций за выдачу расчетного документа без указания упомянутых данных у налоговых органов не возникнет, пояснили в ведомстве.

Отметим, что в апреле в Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск электронных акцизных марок на подакцизную продукцию осенью. Первым делом планировали внедрить ее для алкогольных напитков.

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